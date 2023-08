Minister Hilde Crevits looft aanpak gemeente tijdens officiële opening ‘t Capellehof in Rollegem-Kapelle

Het Capellehof, de gerestaureerde hoeve in het centrum van Rollegem-Kapelle, is officieel geopend. ’t Ferm en Mariënstede, twee voorzieningen voor mensen met een beperking, voelen er zich inmiddels al helemaal thuis. “Dit is een heel mooi inclusieverhaal”, looft minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) de aanpak van de gemeente.

Dinsdagochtend werd het Capellehof in het bijzijn van minister Crevits officieel geopend. De voorbije jaren verbouwde het gemeentebestuur de oude hoeve in het centrum van Rollegem-Kapelle tot een plek waar tal verenigingen een thuis vinden. Tijdens het officiële gedeelte schetste burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) de geschiedenis van de site. “De hoeve dateert van de zeventiende eeuw. Er werd hier vroeger nog recht gesproken. Na 2000 stond ze leeg. We wilden niet dat de hoeve gesloopt werd en besloten met de gemeente de site aan te kopen”, verduidelijkt burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). De voorbije jaren werd de hoeve serieus onder handen genomen. De werken aan de voormalige schuur en stallen zijn inmiddels helemaal af. Het Capellehof is voortaan de thuis van twee voorzieningen voor mensen met een beperking. Mariënstede uit Dadizele, dat de voorbije jaren al een winkeltje had in het centrum van Rollegem-Kapelle, runt er voortaan Superette Capellehof. ’t Ferm uit Rollegem-Kapelle, dat al vijf jaar zinvolle dagbesteding voorziet voor mensen een beperking, maakt er onder andere gebruik van de bovenverdieping voor haar activiteiten. Het voormalige woonhuis moet wel nog onder handen worden genomen. “We hopen met de gemeente dat er daar een horecazaak komt. Nu men kan zien hoe mooi het hier wel is, hopen we dat geïnteresseerden zich aanmelden”, aldus de burgemeester.

Fenomenale locatie

De opening van het Capellehof werd bijgewoond door minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). Zij loofde de aanpak van de gemeente bij dit project. “Dit is een fenomenale locatie. Er kan geen betere plek zijn om enkele maatschappelijke waardevolle initiatieven te huistvesten. Het doet deugd om te zien dat een gemeentebestuur een dergelijke keuze durft te maken.” De minister noemde het Capellehof een mooi inclusieverhaal. “In het hart van Rollegem-Kapelle stellen mensen met een beperking hun talenten voortaan ten dienste van de lokale gemeenschap. Dat zal enorm bijdragen aan de positieve beeldvorming De mensen met een beperking krijgen hier de kans om uit te breken en te tonen wat ze kunnen. Met dit project kiest de gemeente niet voor de grootste financiële opbrengst maar voor de grootste menselijke waarde voor Rollegem-Kapelle.”