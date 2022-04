Minister en families brengen hulde aan de overleden vissers in Oostende

Op Paasmaandag werd zoals elk jaar stilgestaan bij alle vissers, scheepsjongens, matrozen en soldaten die hun leven lieten op zee.

De stad Oostende brengt op Paasmaandag traditioneel hulde aan de ‘helden van de zee’. Om 9.30 uur vond er een plechtige herdenkingsmis in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk plaats.

Daarna trokken de families onder begeleiding van de Koninklijke Stadsharmonie naar het Monument der Zeelieden op de Zeedijk waar een bloemenhulde plaatsvond. Ook minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) legde een krans neer aan het monument, net als andere prominente personen, zoals gouverneur Carl Decaluwé en burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

Het blijft voor veel families die iemand verloren op zee een belangrijk moment. Viviane Verstraete verloor in 1990 haar broer John, op 33-jarige leeftijd. “Hij was de oudste van de bemanning aan boord van de Girl Linda O.303. Van de zes bemanningsleden werd niemand teruggevonden. De dag voordien had hij nog gebeld naar mijn moeder dat hij zou gaan biljarten met zijn broer, maar dan kregen we nieuws dat er iets gebeurd was. We hebben nog de hele nacht aan de sassen gewacht. De dag nadien hebben ze de boot uiteindelijk kunnen lokaliseren voor de kust van Engeland”, vertelt Viviane.

Ze denkt er nog vaak aan. “Er staat een model van het schip bij mij thuis. Zijn foto staat er en ik brand elke dag een kaars. Ik ben blij dat deze traditie in ere wordt gehouden. Ik zie wel dat het aan het verminderen is. Er wordt minder belang aan gehecht en de herdenking van de vrijzinnigen en de katholieken werd gesplitst waardoor er niet zo’n gemeenschap meer is. Ik zal wel blijven komen als eerbetoon voor onze moeder.” (LB)