Minister Diependaele (N-VA) maakt ruim 123.000 euro vrij voor restauratie Duitse toren in Poperinge

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) voorziet 123.675 euro voor restauratiewerken aan de voormalige Duitse controletoren langs de Westvleterseweg in Poperinge.

“Deze toren is nog een van de weinige zichtbare sporen van de luchtoorlog tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dankzij de Vlaamse middelen wordt het monument nu grondig gerenoveerd. Wij hadden wel gehoopt op een subsidie van 150.000 euro”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Uitkijktoren

Het is de bedoeling dat het pand eind volgend jaar wordt opengesteld voor bezoekers als uitkijktoren. “Ongetwijfeld zullen heel wat toeristen de weg vinden naar het monument. We zijn dan ook bijzonder tevreden met de financiële steun van onze minister”, reageren gemeenteraadslid Jean-Marie Blondeel en voorzitter Jan Van Bruwaene van N-VA Poperinge enthousiast.

Vlaams minister Diependaele ondertekende recent een ministerieel besluit voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure voor erfgoed in Poperinge. “Zo kan onze stad straks gebruik maken van een bedrag van 123.765 euro voor restauratiewerken aan de gevels, daken en het interieur van de Duitse controletoren. Deze toren staat op een van de hoogste plaatsen vlak bij de stad. Het platform biedt dan ook een fantastisch uitzicht op Poperinge”, weet Jan Van Bruwaene.

Gebouw wordt wind- en regendicht

Met de Vlaamse centen worden straks de scheuren in het metselwerk gerestaureerd en volgt een reconstructie van de vloeren en de trap in stalen profielen. “Ook het voormalige houten schrijnwerk wordt opnieuw aangebracht terwijl de huidige toegangsdeur nieuw metalen en beglaasd schrijnwerk krijgt. Er komt een nieuw volume op het dakterras en de trap om het gebouw wind- en regendicht te maken. Tenslotte komt er een nieuwe loden dakbedekking op het dakterras en een nieuwe helling in het landschap met glooiingen in het grasgazon”, verduidelijkt raadslid Jean-Marie Blondeel.