Minister Diependaele investeert ruim 78.000 euro in Domein Kaaster in Rumbeke

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) kent een premie van 78.039,40 euro toe voor de restauratie van het Kaasterkasteel in Roeselare. De middelen zullen gebruikt worden voor de restauratie van het buitenschrijnwerk van het kasteel en onderschoeiingswerken aan de achtergevel van de paardenstal.

“Het Kaasterkasteel is één van de erfgoedparels in Roeselare. Dankzij deze Vlaamse steun krijgt het een belangrijke opfrisbeurt. We zijn bijzonder tevreden dat minister Diependaele investeert in het iconische kasteel”, reageert gemeenteraadslid Lieve Lombaert van N-VA Roeselare.

Dankzij deze standaardpremie van de Vlaamse overheid kunnen eigenaars van onroerend erfgoed, via een eenvoudige procedure, snel ondersteuning krijgen om hun erfgoed te onderhouden. “Ook de vzw Kasteel van Rumbeke maakt gebruikt van deze premie om het Kaasterkasteel in goede conditie te houden. Het is de beste manier om in de toekomst dure restauraties te voorkomen”, stelt Lieve Lombaert.

Bakermat van Vlaanderen

“Het kasteel in Rumbeke is een van de oudste renaissancekastelen in België en dateert uit de zestiende eeuw. Het is de bakermat van Vlaanderen, want de eerste Graaf van Vlaanderen was één van de bewoners. Het is duidelijk dat minister Diependaele een boontje heeft voor het erfgoed in Roeselare. Want na het stadhuis van Roeselare investeert hij nu ook in het kasteel langs het Sterrebos”, besluit raadslid Lombaert.