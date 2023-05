Minister Diependaele investeert 125.000 euro in heraanleg van Watouplein

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) maakt 125.000 euro vrij voor de heraanleg van het Watouplein in Poperinge.

Het kunstendorp krijgt jaarlijks duizenden bezoekers over de vloer. Dat het dorpsplein in Watou een opfrisbeurt zou krijgen, maakte stad Poperinge al eerder bekend. In 1985 werd het centrum van Watou beschermd als dorpsgezicht. Ondertussen is het plein aan een opfrisbeurt toe. Het Watouplein wordt heraangelegd met Belgische porfierkasseien. De kasseien krijgen gesloten voegen, zodat het plein zonder pesticiden onderhouden kan worden. Daarnaast worden de parkeerplaatsen met subtiele, afgevlakte stenen aangeduid en worden er aan de west- en oostzijde nieuwe lindenbomen geplant met aandacht voor groeiplaatsverbetering. De mozaïek onder de luifel wordt opnieuw aangelegd en het Clausmonument wordt in het verlengde van de bomenrij verplaatst. Er komen ook extra zit- en picknickbanken en er wordt aansluiting voorzien voor kerstverlichting.

Standaardpremie

Het stadsbestuur voorziet 422.591 euro, inclusief btw om de opfrisbeurt van het Watouplein te realiseren. Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) komt nu met 125.000 euro over de brug voor de heraanleg van het plein. De stad Poperinge maakt gebruik van de standaardpremie van de Vlaamse overheid die dient om erfgoed te ondersteunen. Dankzij deze standaardpremie van de Vlaamse overheid kunnen eigenaars van onroerend erfgoed via een eenvoudige procedure snel ondersteuning krijgen om hun erfgoed te onderhouden.

“Het bekende plein in Watou is een van de vele projecten in de Westhoek waarvoor Matthias Diependaele deze bestuursperiode centen voor vrijmaakt. Het is duidelijk dat de minister een boontje heeft voor het erfgoed in West-Vlaanderen”, zegt Jan Van Bruwaene, de voorzitter van N-VA Poperinge.