Minister Demir maakt ruim 1,121 miljoen euro vrij voor rioleringsproject in Zwevegem

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) maakt ruim 19 miljoen euro vrij om 34 West-Vlaamse rioleringsprojecten versneld uit te voeren. Eén van de geselecteerde projecten situeert zich in de Zwevegem. “Onze minister voorziet hiervoor een subsidiebedrag van 1,121 miljoen euro. Het is de bedoeling dat dit rioleringsproject zo snel mogelijk van start gaat om zo de waterkwaliteit in onze gemeente te verbeteren”, reageert N-VA-fractieleider Wim Monteyne tevreden.

Dankzij minister Zuhal Demir ontvangt het gemeentebestuur van Zwevegem een subsidie van 1,121 miljoen euro voor de afkoppeling van grote verharde oppervlaktes in de Blokkestraat. De totale kosten voor het project worden geraamd op 2,663 miljoen euro. De minister wil nu dat het goedgekeurde project op korte termijn van ontwerp naar uitvoering gaat. “De schop moet dus zo snel mogelijk in de grond. Rioleringen zijn duur en in verhouding met de kostprijs bereik je weinig mensen. Maar als bestuur ben je aan je bewoners en leefmilieu verplicht om daarin sterk te investeren”, aldus Wim Monteyne.

Rioleringsgraad in Vlaanderen bedraagt 88 procent

“Ongeveer 400.000 woningen zijn op dit moment niet aangesloten op ons rioleringsstelsel. Daardoor komt hun afvalwater ongezuiverd in onze waterlopen terecht komt, met alle gevolgen van dien voor onze omgeving en de hygiëne”, stelt minister Demir. Vlaanderen probeert al jaren de rioleringsgraad op te krikken om zo te komen tot een betere waterkwaliteit. Momenteel bedraagt de rioleringsgraad in Vlaanderen 88 procent. Dat moet beter, vindt ook minister van Omgeving Zuhal Demir.

Verderzetting van lokaal pact

Begin 2021 maakte Demir daarom een eenmalig extra budget van 100 miljoen euro vrij om lokale rioleringsprojecten versneld uit te voeren. De minister legde via een verderzetting van het lokaal pact vanaf 2022 ook 700 miljoen euro opzij om lokale investeringsinspanningen voor een periode van vijf jaar deels over te nemen. 34 West-Vlaamse rioleringsprojecten kregen al groen licht om versneld te worden uitgevoerd met die middelen. Vlaanderen draagt 75 procent van de rioleringskost voor die projecten, goed voor omgerekend 19,15 miljoen euro.