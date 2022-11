Minister Demir investeert in Oostendse Sportchalets

Vlaams Minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) investeert via Toerisme Vlaanderen 16.261 euro in de Sportchalets aan de Spuikom in Oostende. Zo kunnen de uitbaters van de Sportchalets hun infrastructuur op een duurzame manier renoveren en blijft Oostende een aantrekkelijke bestemming voor jeugdbewegingen en jeugdgroepen om op vakantie te komen.

De Sportchalets omvatten zeven chalets met telkens acht bedden, een multifunctionele zaal, een sanitair blok en een keuken voor groepen. De centen zullen onder meer dienen voor het vervangen van de ramen door hoogrendementsglas. “Voor veel jongeren is een vakantie met de jeugdbeweging hun enige kans om eens uit de dagelijkse sleur te kunnen ontsnappen. Maar nog al te vaak botsen jeugdbewegingen of andere grote groepen op financiële en andere drempels. Een degelijke jeugdverblijfsinfrastructuur is cruciaal. Met dit financieel duwtje helpen we ook de Sportchalets om te investeren in hun infrastructuur”, zegt Vlaams minister Demir.

Thomas Lansens, voorzitter van Jong N-VA Oostende, vult aan: “Wij zijn de minister enorm dankbaar voor haar investering in onze stad. Met deze investering wordt ook Oostende weer een stuk aantrekkelijker voor jeugdverenigingen om te komen ontsnappen aan de dagelijkse realiteit.”