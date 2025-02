Minister Crevits verbiedt crematoria van Oostende en Kortrijk om aluminium aszakjes te gebruiken: “Lijken op zakjes voor gemalen koffie”

Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits verbiedt crematoria om in de toekomst nog aluminium aszakjes te gebruiken voor het vervoer van as van een overledene. Volgens de CD&V-minister is het gebruik van aluminium aszakjes – “die lijken op zakjes voor gemalen koffie” – niet alleen strijdig met de regelgeving maar ook “totaal strijdig met een waardig afscheid”. Dat heeft ze in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Katrien Schryvers (CD&V.)

In Vlaanderen werd in 2023 78 procent van de overledenen gecremeerd. Uit een navraag van minister Crevits blijkt dat 5 van de 12 Vlaamse crematoria momenteel gebruik maken van aluminium aszakjes: Oostende, Kortrijk, Holsbeek, Zemst en Hasselt.

Volgens de minister geven de betrokken crematoria aan dat ze voor die zakjes kiezen omdat ze “makkelijk opstapelbaar zijn in het crematorium” en om omdat ze “door de soepelheid gemakkelijker kunnen worden overgebracht in een sierurne”.

Maar net als Funebra, de Koninklijke Federatie van de Belgische Uitvaartsector, is de CD&V-minister niet te spreken over die manier van werken. Het vervoeren van de as maakt deel uit van de afscheidsplechtigheid en daarbij hoort een “waardige asurn”, vindt Funebra.

Het gebruik van aluminium aszakjes is volgens de minister ook strijdig met de regelgeving. Die bepaalt dat crematoria moeten voorzien in “hermetisch gesloten” asurnen. Bovendien staan dergelijke zakjes, die dus “lijken op zakjes voor gemalen koffie”, haaks op een waardig afscheid. “Het gebruik van dergelijke aszakjes is voor mij niet verzoenbaar met hoe we als samenleving respectvol en waardig willen omgaan met onze overledenen en hun nabestaanden”, dixit Crevits.

De minister vraagt de betrokken crematoria “om binnen 30 dagen schriftelijk te bevestigen dat ze de regelgeving toepassen en het gebruik van die zakjes hebben stopgezet”. “Tegelijk zal ik de burgemeesters van de 12 gemeenten met een crematorium vragen om hierop toe te zien.”, aldus nog Crevits.