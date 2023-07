Minister Crevits te voet aangekomen in Compostela: “Zonder blaren!”

Na 140 kilometer stappen in zeven dagen heeft Vlaams minister Hilde Crevits (56) woensdagnamiddag het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela bereikt. “En zonder blaren!” klinkt ze enthousiast. “Het was een fantastische ervaring.”

De minister ondernam de tocht samen met haar man Kris Devolder en hun goede vrienden Dirk Dauwe en diens vrouw Liesbeth Verhaert. Dirk is voor CD&V gemeenteraadslid in Torhout. Elk van de vier bereikte zonder problemen het einddoel: de imposante kathedraal van Compostela.

Geen insectenbeten en uitstekend wandelweer

“We zijn in de Spaanse stad Vigo in de regio Galicië gestart”, doet Hilde Crevits het verhaal. “We wilden al langer een deel van een specifiek traject naar Compostela te voet afleggen. Nu is het er eindelijk van gekomen. We hebben in Spanje de zogenoemde kustroute van de Portugese camino gewandeld. We houden er prachtige herinneringen aan over in een fantastische streek. En niet onbelangrijk: onze voeten hebben stand gehouden. Geen blaren dus. En evenmin insectenbeten. We werden bovendien getrakteerd op uitstekend wandelweer.”

De minister en haar gezellen rusten nu nog even ter plaatse uit alvorens naar het thuisfront terug te keren.