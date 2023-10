Minister Crevits opent vernieuwde hoofdsite Ten Anker: “Voorbeeld voor anderen”

Onlangs werden de vernieuwde gebouwen van zorginstelling Ten Anker in de Zuiderlaan feestelijk geopend door de bewoners, medewerkers, familieleden, Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) en andere notabelen. Het complex biedt plaats aan 20 volwassenen met een verstandelijke beperking.

In de namiddag waren de families van de bewoners uitgenodigd om samen de vernieuwde gebouwen van Ten Anker vzw te ontdekken. Het hoofdgebouw van de zorginstelling aan de Zuiderlaan werd afgelopen jaar volledig gerenoveerd. Daarna volgde de officiële inhuldiging. Voorzitter Patrick Vanheusden, directeur Nicolas Desmet en bewoner Elien heetten de aanwezigen welkom en bedankten iedereen die bij het grote project betrokken was.

Ook burgervader Kurt Vanryckeghem (CD&V) en partijgenoot en Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits namen het woord. “Het is leuk om het resultaat van dit mooie project en de vele blije gezichten te zien. Dit vernieuwde gebouw is een goed voorbeeld van hoe je met de juiste indeling van de ruimtes kan inspelen op de noden van de bewoners”, reageert de minister. “De Vlaamse overheid investeert jaarlijks zo’n 4,3 miljard euro in mensen met een handicap. Maar dat budget moet nog groter worden, want er bestaat op vandaag helaas een lange wachtlijst.”

Verouderd

De plannen om de hoofdsite van Ten Anker te verbouwen, dateren uit 2013. Het voormalige gebouw met een bovenverdieping van twintig kamers, leefruimte, keuken, wasserij en enkele bureaus barstte uit zijn voegen en was sterk verouderd. De eerste bewoners namen er namelijk hun intrek in 1979.

Het vernieuwde complex telt nu twintig kamers waar de bewoners zelfstandig kunnen wonen. Wat verderop, naast het Jeugdcentrum, werden enkele jaren geleden al drie woningen voor telkens vier bewoners gerealiseerd. Het activiteitencentrum met dagbesteding en een eigen winkel situeert zich sinds vorig jaar op de Markt, in het voormalige CM-kantoor. “Een bewuste keuze om werk en wonen gescheiden te houden”, duidt directeur Nicolas Desmet, die voor zijn 50ste verjaardag drie kussen ontving van minister Crevits.

2,7 miljoen euro

De bewoners beschikken nu over ruimere en moderne kamers, eigen sanitair, een betere toegankelijkheid met rolstoel en ziektebed, aangepaste badkamers, rustplaatsen, gespreksruimtes en een groter restaurant. De medewerkers genieten op hun beurt van meer comfort.

Het budget werd initieel geraamd op 1,5 miljoen euro. Door prijsstijgingen tijdens corona en de Russische invasie in Oekraïne liepen de kosten op tot 2,7 miljoen euro. Ten Anker kon rekenen op een subsidie van VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) en een investeringstoelage van 125.000 euro van stad Waregem. Tijdens de verbouwingen verbleven de bewoners in een zorghotel in Ronse.