Minister Crevits opent TEJO-huis in Izegem waar jongeren met mentale problemen uit de regio nu gratis en anoniem terecht kunnen

Met Rotary Izegem als drijvende kracht achter het geheel werd het TEJO-huis in Izegem, het 20ste in Vlaanderen geopend. Welzijnsminister Hilde Crevits onderstreepte bij de opening nog eens de nood aan therapeutisch hulp bij jongeren en beloofde ook nog eens 150.000 euro steun voor de TEJO-huizen. In Izegem is het TEJO-huis, waar jongeren snel, anoniem en gratis terecht kunnen voor therapeutische hulp, gelegen in de Vredestraat. Vanaf maandag 4 september zijn er de eerste sessies.

Bij Rotary Izegem weet men maar al te goed, uit eigen ervaringen, dat de mentale noodkreet bij jongeren groot is. “De nood aan mentale ondersteuning bij jongeren is bijzonder groot, waarbij de voorbije coronaperiode zeker een kwalijke rol gespeeld heeft. Enkele dramatische gevallen van zelfdoding in onze stad maakten dit pijnlijk duidelijk.”

Dat was de aanleiding voor Rotaryclub Izegem om werk te maken van de oprichting van een Tejo-huis in eigen stad. Hiermee wordt dit het twintigste Tejo-huis in Vlaanderen: een huis waar jongeren tussen 10 en 20 jaar terecht kunnen voor therapeutische hulpverlening: onmiddellijk, anoniem en gratis.

Vredestraat: centraal en toch discreet

Voor een TEJO-huis moet aan een aantal criteria voldaan worden: dicht bij het centrum, dicht bij het station en discreet toegankelijk. In het huis moet een onthaalruimte zijn en minimaal twee gespreksruimtes. “We vonden een bijzonder geschikt woonhuis in de Vredestraat 28.”

Dit is de straat van Eperon d’Or tot aan het kanaal: op stapafstand van het centrum en van het station. Intussen ging een team van Rotary Izegem aan de slag om er een warme, gezellige thuis van te maken: met huiselijke, gezellige en discrete kamers in plaats van steriele consultatieruimtes. “In totaal spendeerden we ruim 600 manuren om zelf het huis op te knappen.”

Een sterk TEJO-team

Een TEJO-huis draait honderd procent op vrijwilligers. Op korte tijd werd al een mooi team samengesteld. Drie therapeuten zijn al ‘aangeworven’ en er zijn er nog op komst. “In een tijd dat therapeuten overbevraagd worden en ‘gratis’ niet echt meer van deze tijd is, is het geen eenvoudige opdracht om een sterk team uit te bouwen. We gaan van start met drie gemotiveerde en ervaren therapeuten uit eigen stad: Ines De Roo, Sara Mermans en Lobke Tant.” De drie therapeuten mochten alvast al met een ruiker bloemen naar huis.

Ook een team van onthaalmedewerkers staat al klaar. “Zij zorgen voor een warm onthaal van de jongeren, bereiden de dossiers voor de therapeuten voor, beantwoorden e-mails en telefoons, regelen afspraken en volgen de agenda op; dit gemiddeld 2,5 uur per week per onthaalmedewerker. Voor dit onthaal kunnen we vanaf 1 september een beroep doen op Inge Carette, Fabienne Galle, Anne Sophie Vandeputte, Lena Delaere, Hans Verfaillie, Ronald Vandommele en Charlotte Petillion.”

Charlotte Petillion en Lena Delaere, allebei uit Izegem, nemen de coördinatie in handen.

Drie dagen per week open, straks mogelijk meer

Met dit startteam kan men al op regelmatige basis na de schooluren jongeren opvangen en luisteren naar hun noden. Het TEJO-huis zal open zijn op maandag en dinsdag van 16.30 tot 18.30 uur en op woensdag van 14 tot 16 uur.

De jongeren kunnen bellen (051 76 12 10 – ook buiten de kantooruren) of mailen (info.izegem@tejo.be) naar het TEJO-huis Izegem en een afspraak maken. De jongeren kunnen ook gewoon langskomen tijdens de openingsuren om een afspraak te maken via de onthaalmedewerker.

De jongeren zijn welkom alleen, maar mogen ook iemand meebrengen: (een van) de ouders, broer of zus, een vriend(in), oma, iemand van school…

Bekroning op 50 jaar Rotaryclub Izegem

Peter Van Steen, voorzitter van het voorbije Rotaryjaar 2022-2023: “Voor Rotaryclub Izegem is het TEJO-huis een mooie realisatie die zijn bekroning vindt in hun jubileumjaar: dit is wellicht ook het meest ambitieuze project in deze halve eeuw. Bedoeling is evenwel dat TEJO Izegem, in een nauwe samenwerking met TEJO Roeselare, zijn eigen weg vindt. Hierbij zal verder ook samengewerkt worden met Welzijn Izegem en de Izegemse scholen, om onze werking zo goed mogelijk af te stemmen op onze doelgroep, zijnde de jongeren tussen 10 en 20 jaar.”

Therapeuten gezocht

TEJO Izegem zal opstarten met een beperkt aantal openingsuren. “Nu al is duidelijk dat er nood zal zijn aan meer. Daarom doen we een oproep naar alle therapeuten in de regio om een paar uur per maand te investeren in dit prachtige project. Er zijn vanzelfsprekend een aantal criteria (opleiding, ervaring), maar iedereen wordt deskundig opgeleid en begeleid door het team van TEJO Roeselare.”

Wie mogelijk interesse heeft, geeft best een seintje aan geertsoetaert@telenet.be, die het project opvolgt binnen Rotaryclub Izegem.

Rotariërs Geert Soetaert en Kris Heldenbergh werden door Rotary overigens nog in de hulde betrokken, net als de coördinatoren. Rotary Izegem haalde al 90.000 euro sponsoring op en kan al rekenen op heel wat structurele steun.

Minister Hilde Crevits onderstreepte bij de opening nog eens het belang van mentaal welzijn, nadat ze zelf ook al een dipje had gekend. Met een kwinkslag verwees ze naar haar eigen kleinzoon Theo, waardoor ze een uitnodiging voor de opening van het TEJO-huis niet naast zich kon neerleggen. Ze bezocht eerder al een TEJO-initiatief in Antwerpen en was danig onder de indruk. Er wordt ook 150.000 vrij gemaakt voor de TEJO-huizen. “Maar dit project toont ook dat de inspanningen niet enkel van de overheid moeten komen, maar dat ook de samenleving een ferme duit in het zakje doen”, strooide de minister nog met lof richting Rotary.