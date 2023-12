Minister Crevits kent investeringssteun van 693.000 euro toe voor kinderdagverblijf Tuinkabouterhuisje in Ingelmunster

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 693.000 euro voor de aankoop en de duurzame verbouwing van het kinderdagverblijf Tuinkabouterhuisje in de Warandestraat in Ingelmunster. “Het kinderdagverblijf het Tuinkabouterhuisje in Ingelmunster staat met een heel team klaar voor de zorg om de allerkleinsten onder ons. Met de aankoop en de renovatie van een bijkomend pand wil het kinderdagverblijf ruimte bieden aan vier leefgroepen. In een moderne en duurzame infrastructuur niet ver van de kleuter- en de lagere school. Vanuit Vlaanderen investeren we mee in dergelijke projecten”, aldus Hilde Crevits.

Het Tuinkabouterhuisje wil zijn drie kinderdagverblijven samenbrengen in drie gebouwen waar de percelen aan elkaar grenzen. Twee van de drie gebouwen zijn in werking als kinderdagverblijf. Door de aankoop en de aanpassing van het bijkomende gebouw kan het kinderdagverblijf dat zich 500 meter verder bevindt bij de andere kinderdagverblijven voegen met ook uitbreidingsmogelijkheid. Dit bestaande gebouw zal volledig gerenoveerd worden met achteraan een kleine uitbreiding. Op 200 meter ligt een kleuter- en lagere school.

Duurzame verbouwing

Het samenbrengen van de kinderdagverblijven biedt meer mogelijkheden om samen te werken en het sociaal contact tussen de kinderen te bevorderen. Door het groter geheel kan de drempel voor kwetsbare gezinnen verlaagd worden. Het Tuinkabouterhuisje werkt nauw samen met het lokaal loket en de huizen van het kind in Ingelmunster.

In het gerenoveerde gebouw zal er plaats zijn voor de begeleiding van vier leefgroepen voor 44 kinderen. Er komt ook een keuken, gespreks- en personeelsruimtes en een tuin met terras. De verbouwing zal duurzaam gebeuren zeker op energetisch vlak. Er is aandacht voor klimaat en milieu via de keuze van materialen en technieken en ook op het vlak van de speelmogelijkheden voor de kinderen.

Investeringssteun

De kostprijs voor dit project wordt geraamd op 1,1 miljoen euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent Vlaams minister Hilde Crevits een investeringssteun toe van 693.000 euro. Het Tuinkabouterhuisje hoopt de werkzaamheden in het voorjaar 2025 af te hebben.