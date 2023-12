Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuw gebouw van kinderdagverblijf De Speelboom in Oostende

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van ruim 2,5 miljoen euro voor de bouw van een nieuw kinderdagverblijf voor 87 kinderen in Oostende. Het gaat over Familiehulp kinderopvang De Speelboom. Het nieuwe gebouw komt in de plaats van verouderde gebouwen in de Elisabethlaan en de Ooststraat.

Nieuw gebouw

De kinderdagverblijven van de vzw Familiehulp kinderopvang De Speelboom bieden een antwoord op de stijgende behoefte aan kinderopvang. De kinderdagverblijven willen uitbreiden, hetzij binnen bestaande kinderdagverblijven hetzij door extra bijkomende opvangmogelijkheden. Ze willen een meerwaarde creëren voor gebruikers door in te spelen op de behoeften van het tweeverdiener- of éénoudergezin en willen kwetsbare groepen de mogelijkheid geven om te gaan werken of een opleiding te volgen.

Het kinderdagverblijf De Speelboom in Oostende heeft nu twee vestigingen in de Elisabethlaan en de Ooststraat. Dat zijn verouderde gebouwen met heel wat gebreken en verre van energiezuinig. De bedoeling is om nu een nieuw gebouw op te trekken aan het nieuwe Cécile Heemspark in de Oostendse wijk Stene. Er worden zes leefgroepen voorzien met telkens een verzorgingsruimte en rustruimtes. De leefgroepen zijn op die manier gekoppeld dat het personeel elkaar kan bijstaan indien nodig. Elke leefgroep beschikt over een eigen afgebakende, deels overdekte, buitenruimte. Achter die ruimtes komt een collectieve avonturentuin.

Steun

De totale kostprijs van het bouwproject wordt geraamd op circa 5 miljoen euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent Vlaams minister Hilde Crevits een investeringssteun toe van ruim 2,5 miljoen euro.

Familiehulp schreef voor het nieuwe kinderdagverblijf een architectuurwedstrijd uit, onder begeleiding van het Stadsatelier Oostende (kwaliteitskamer van de stad Oostende die adviseert over beeldbepalende projecten). De architectuurwedstrijd werd gewonnen door PULS architecten.

De start van de werken is voorzien voor de tweede helft van 2024, met een ingebruikname van het nieuwe kinderdagverblijf eind 2025.