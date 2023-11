Minister Crevits even voorzitter van Europese Raad voor Visserij

Maandag 20 november werd onverwacht een uniek moment in de politieke carrière van Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V). De Torhoutse politica mocht samen met federaal minister David Clarinval (MR) even de Europese raad voor Visserij en Landbouw in Brussel voorzitten.

Minister Crevits leidde de raad voor het gedeelte zeevisserij en minister Clarinval voor het deel landbouw. Het onverwachte voorzitterschap had te maken met de regeringsvorming in Spanje. Daardoor kon de Spaanse minister Luis Planas niet op de raad aanwezig zijn en werd er aan de twee Belgische ministers gevraagd om het voorzitterschap over te nemen.

Ideale oefening voor over een dikke maand

“Het was voor mij een ideale oefening voor over een dikke maand”, zegt Hilde Crevits, die als Vlaams minister de bevoegdheid Visserij in portefeuille heeft. “Op 1 januari start namelijk het Belgische EU-voorzitterschap voor zeevisserij, dat loopt tot eind juni 2024. Het is dertien jaar geleden dat ons land dat voorzitterschap nog eens kreeg toegewezen.”

Als voorzitter van de Europese visserijraad zal minister Crevits de discussies ter voorbereiding van het vastleggen van de visquota voor 2024 begeleiden.