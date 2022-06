Minister Crevits blaast bellen met de Logo’s tegen het roken

De Vlaamse Logo’s kregen op de Torhoutse kinderboerderij de nieuwe Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits op bezoek. Samen met een groep kinderen werden er bellen geblazen in plaats van rook, een preventieve actie om het roken van jongs af te ontmoedigen.

De Logo’s herinnerden er de minister aan dat ze een onmiskenbare rol spelen in het Vlaamse preventiebeleid. “Het belang van een gezonde levensstijl was nog nooit zo groot”, klonk het. “Een krachtig preventiebeleid helpt de vele maatschappelijke uitdagingen het hoofd bieden: de vergrijzing, de coronapandemie, de welvaartsziekten, enzovoort. Al meer dan 20 jaar zijn we met de Logo’s de voorvechters van een grotere gezondheid in Vlaanderen. Tegen 2025 willen we dat de gemiddelde Vlaming gezonder gaat leven.”

Liever bellen blazen dan rook

De Logo’s proberen hun doel te bereiken met acties zoals 10.000 stappen, Bewegen op verwijzing, Gezonde Gemeente, Rookstop, Warme William, Hulplijnen voor geestelijke gezondheid, de voedings-, bewegings- en geluksdriehoek, bevolkingsonderzoeken naar kanker en… Generatie Rookvrij. In het kader van die laatste, recente actie werden er samen met de minister op de Torhoutse kinderboerderij zeepbellen geblazen. Onder het motto: ‘Ik blaas liever bellen dan rook’.

De Vlaamse Logo’s streven naar gezondheidswinst voor élke Vlaming, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare groepen. Ze zetten in op het creëren van een leefomgeving die van de gezonde keuze een evidente keuze maakt.