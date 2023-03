Minister Crevits bezoekt zorgzame buurten in Zonnebeke: “Meerwaarde is hier duidelijk te voelen”

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) kwam donderdag “zorgzame buurten” bekijken in Zonnebeke en deelgemeente Zandvoorde. Volgens het gemeentebestuur komt het ministerieel bezoek er “omwille van de pioniersrol die de gemeente opnam bij de lancering van de zorgzame buurten in Vlaanderen”.

Zonnebeke diende in 2021 twee dossiers in, waarvoor Vlaanderen telkens 100.000 euro toekende. In totaal gingen 132 projecten in Vlaanderen en Brussel van start. “Wij dienden als eerste dossiers in”, aldus het gemeentebestuur. “Daardoor staat Zonnebeke vandaag al ver in de ontwikkeling van de zorgzame buurten. De gemeente is geselecteerd als één van de inspiratievoorbeelden voor heel Vlaanderen en zal via een video-opname breed verspreid worden naar andere lokale besturen en zorgzame buurten.”

“Ik ben heel trots dat West-Vlaanderen samen met Antwerpen de kroon spant met maar liefst 34 zorgzame buurten in de provincie”, aldus Crevits. “Hier in Zonnebeke is de meerwaarde van die buurten duidelijk te voelen. Jong en oud, ongeacht hun leeftijd, ondersteuningsnoden of situatie, helpen elkaar. Solidariteit en een sterk sociaal weefsel staan hier centraal, waardoor zorg nabij en toegankelijk is. Dit soort voorbeelden willen we vanuit het beleid duurzaam verankeren in heel Vlaanderen.”

Samen met De Lovie vzw is in deelgemeente Zandvoorde een dorpspunt opgestart, nadat basisvoorzieningen zoals een bakker en beenhouwer verdwenen. In de gemeente is dorpsrestaurant Zoë uitgebreid. “Het buurtrestaurant brengt mensen samen voor een lekkere, gezonde en betaalbare maaltijd”, klinkt het. “Door een smakelijke samenwerking met de woonzorgcentra in Zonnebeke en Passendale is dit project uitgebreid van één naar drie locaties, waardoor men elke donderdag kan aanschuiven aan tafel. Wekelijks kent het dorpsrestaurant een succes, want telkens zijn de plaatsjes volzet.”

Andere aspecten van zorgzame buurten in de gemeente: de aanwerving van een buurtzorgregisseur, die tot bij de mensen zelf gaat, het aanbod van een buurtbakfiets voor een bakje koffie en een babbel, een ‘Café Dialoog’ om zorgen, noden en wensen uit de wijk aan te kaarten, en de komst van een lokaal dienstencentrum in landhuis Villa Zonnedaele in het kasteelpark eind 2024. (TP)