Minister Benjamin Dalle bezoekt Bolwerk

In oktober vorig jaar bracht het Vlaamse Departement Cultuur, Jeugd en Media goed nieuws voor Bolwerk in Kortrijk.

“We ontvangen de maximale subsidie van 250.000 euro om een deel van de site te renoveren en te transformeren naar een multifunctionele plaats voor onze werking”, zegt Ruben Benoit, medeoprichter van Bolwerk. Zowel de minister als de administratie waren lovend over het ingediende infrastructuurproject met een uitmuntende score van 96,5 procent, de hoogste van een 100-tal ingediende projecten.

“Dat toont aan dat Bolwerk een fantastische werking heeft en daar trekken wij graag middelen voor uit want in corona werd duidelijk dat we meer moeten investeren in jeugdinfrastructuur. Jongeren hebben onvoldoende ruimte voor hun activiteiten. We geloven dat Bolwerk een organisatie is die niet alleen in Kortrijk maar ook in omstreken een grote aantrekkingskracht heeft voor jongeren om naar hier te komen en zich uit te leven in artistieke expressie. Een plaats waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Ik kijk enorm uit naar hoe het hier verder zal evolueren. Doe vooral zo voort”, zegt Benjamin Dalle.

De minister werd vandaag uitgenodigd voor een rondleiding en om hem ter plekke de plannen uit de doeken te doen.