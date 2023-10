Minirock knalt opnieuw met 19e editie: “Toegankelijk met de rolstoel”

Op zaterdag 14 oktober krijgen we in de sporthal van Dominiek Savio een nieuwe editie van Minirock.

Minirock werd gelanceerd door en voor bewoners van Dominiek Savio.Zo krijgen ook mensen met een beperking de kans om zich eens uit te leven op een festival.De deuren zwaaien open om 17.30 uur en een half uurtje later zal de band Subatomic Strangers door de luidsprekers galmen. Daarna volgen de Idiots, Mayorga en High Hi elkaar op. Als afsluiter geeft Bizkit Park maar liefst anderhalf uur het beste van zichzelf. DJ Bertrand verzorgt een heuse afterparty. “De troef van Minirock is dat het perfect toegankelijk is voor rolstoelgebruikers en er zijn aangepaste sanitaire voorzieningen. Dankzij onze sponsors kunnen we dit prachtige initiatief blijven organiseren”, aldus de organisatoren van Minirock.

Nieuwe wind

Het grote verschil dit jaar is dat de organisatie in een bijna volledig nieuw jasje zit. “Ikzelf en nog enkele anciens hebben de organisatie overgedragen aan een nieuwe generatie. Ik ben er al 15 jaar bij en het werd tijd voor een frisse, nieuwe wind bij de organisatie”, aldus Tom Supeene. (EVG)