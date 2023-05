Minigolfen in Menen? Zaakvoerder Nuba-R timmert zelf golfparcours in elkaar: “Wil veel meer zijn dan een zomerbar”

De zevende verjaardag van Nuba-R, de derde in de serre aan de Meense Leieboorden. Voor die verjaardag pakt uitbater Gilles Verhaeghe (32) uit met een minigolfterrein. Hij maakte zelf een parcours van 15 holes. Daarmee wil hij meer dan ooit onderstrepen dat de zomerbar meer en meer wil inzetten op entertainment.

Een uit de kluiten gewassen serre langs de Leie in Menen. Voor het derde jaar op rij is het de uitvalsbasis voor Nuba-R, de zomerbar die zeven zomers terug ontstond op Kortrijkse grond. De verhuis vond plaats onder een weinig gunstig gesternte. De coronacrisis gooide heel wat roet in het eten, maar voor de zomerbar was het wel een ideale manier om te zoeken naar een concept dat aanslaat in de grensstad. Op 12 mei gooit zaakvoerder Gilles Verhaeghe (32) de deuren van zijn unieke bar weer open – een weekje later dan voorzien door technische problemen. Aan het concept werd opnieuw een klein beetje gesleuteld. “We zetten nog meer in op groen om het terras nog gezelliger te maken”, vertelt hij. “Maar naast gezelligheid gaat het ook om entertainment. We willen veel meer zijn dan een gewone zomerbar.”

15 holes

Tap- en poolbiljarts, darts – zowel elektronisch als op een gewoon bord, airhockey, springkastelen, een speeltuintje. Ze zijn intussen deel van het meubilair. Deze zomer gaat Gilles echter nog een stap verder. Bezoekers kunnen er namelijk ook minigolfen. “Een idee waar ik al zo’n drie jaar mee speel, ik heb hier toch plaats genoeg”, vertelt hij. Nu kwam het er van. “Twee weken lang bouwde ik aan het parcours.” Dat bestaat uit 15 holes. “Ik begon bij eentje en ben van daaruit beginnen variëren. Het gaat echt om behendigheid, niet om kracht”, klinkt het. Een belangrijke nuance. “Een balletje slaan dichtbij een serre die volledig uit glas bestaat, het blijft gevaarlijk. Ouders kunnen zeker genieten op het terras, maar ik vraag tot altijd dat er wat toezicht blijft.”

Gezinnen met kinderen, het is maar een van de doelpublieken van ondernemer Gilles. “Natuurlijk blijf ik mikken op toevallige passanten die iets willen drinken tijdens hun fietstocht of collega’s die na het werk gezellig willen samenzijn. Ik heb nog altijd het gevoel dat ik niet heel Menen heb bereikt, maar ik ben weer klaar om ook hen te overtuigen.” Vanaf 12 mei dus. Een feestelijk openingsweekend met een traktaat. “Op vrijdag, zaterdag en zondag krijgen de eerste zeventig bezoekers een gratis cocktail. Slecht weer of goed weer, ik maak er het beste van, want zowel binnen als buiten kun je hier weer gezellig vertoeven.” (JD)