Minigolf Overleie gaat opnieuw open en mikt op 6.000 bezoekers

Vanaf zaterdag 2 april gooit de minigolf op Overleie opnieuw de deuren open. Er zijn dit seizoen veel nieuwe acties voor scholen, lokale bedrijven en ook enkele verrassingen.

De Minigolf Overleie lokt ieder seizoen zo’n 5.000 bezoekers. “Ook dit jaar verwachten we veel volk en willen we de kaap van 6.000 bezoekers bereiken. Veel Kortrijkzanen willen hun vrije tijd in eigen stad beleven. Ook heel wat toeristen ontdekken de minigolf in het Astridpark”, zegt schepen van Vrijwilligers Stephanie Demeyer (Team Burgemeester), die enkele speciale acties meegeeft. “Op moeder- en vaderdag mogen de mama’s en de papa’s op hun ‘feestdag’ gratis komen minigolfen. Ook op hun verjaardag mogen ze dat. Ook de scholen en bedrijven uit de buurt krijgen een uitnodiging om te komen minigolfen.”

Een balletje slaan, kan vanaf zaterdag 2 april en dat iedere namiddag in de paasvakantie. In april, mei en september is het terrein open in het weekend én op brug- en feestdagen van 14 tot 19 uur. In juni openen de deuren ook op woensdagnamiddag. Tijdens de zomervakantie is Minigolf Overleie uiteraard elke dag open van 14 tot 19 uur. “Dit jaar hoef je niet meer te reserveren tenzij je groep uit meer dan 15 personen bestaat”, zegt verantwoordelijke Femke Ugille, die samen met Karin Deman de bezoekers ontvangen en begeleiden.

Werking draait grotendeels op vrijwilligers

Maar is er is meer. “De scholen uit de wijken Pius en Overleie krijgen een uitnodiging om gratis met de klasgroepen een balletje te slaan. Dit jaar focust Wijkteam Noord zich ook op de kleine en grotere bedrijven in hun buurt. Zij krijgen ook een uitnodiging om hun teambuilding te laten doorgaan in het Astridpark”, aldus Femke. De werking van de minigolf draait grotendeels op vrijwilligers. “Dankzij hun enthousiasme kunnen gezinnen of vriendengroepen vanaf dit weekend opnieuw genieten van een ontspannende activiteit in een mooie groene omgeving. Tijdens de winter hebben we enkele herstellings- en verbeteringswerken uitgevoerd, zoals vaste zitbanken en een hellend vlak voor rolstoelgebruikers. Zo is het nog aangenamer vertoeven”, besluit Stephanie.

Groepsreserveringen kunnen via wijkteam.noord@kortrijk.be of telefoon tijdens de kantooruren naar 056 277 380 (minimaal 3 dagen op voorhand). Wanneer je met een groep bent met meer dan 15 personen kan je ook buiten de openingsuren reserveren mits een reservatiekost van 15 euro. De toegankelijke prijzen blijven ongewijzigd. Iedere speler betaalt 3 euro, ben je jonger dan 12 jaar dan betaal je 1 euro. Buurtbewoners van Pius en Overleie kunnen trouwens vanaf april gratis tickets winnen door mee te spelen met de wedstrijd in de publicatie van Wijkteam Noord.