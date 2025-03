Minigolf Overleie blaast dit jaar 55 kaarsjes uit, een balletje slaan kan opnieuw vanaf 5 april: “Met dank aan onze vele vrijwilligers”

Het minigolfterrein in het Astridpark viert dit jaar haar 55ste verjaardag. Wie een mooie tekening maakt over Minigolf Overleie maakt kans op een van de 55 gratis tickets. Een balletje slaan, kan vanaf 5 april. “Minigolf blijft populair”, zegt schepen Stephanie Demeyer. “Onze wijkteams zetten in op ontmoeting en verbindende activiteiten”, zegt schepen Giovanny Saelens.

Minigolf Overleie lokte vorig jaar 3.277 volwassenen en 1.844 kinderen. Het blijft voor veel Kortrijkzanen én toeristen een ideale (gezins)activiteit. Het parcours doorlopen duurt zo’n 90 minuten en kan vanaf zaterdag 5 april. “Dit jaar viert Minigolf Overleie haar 55ste verjaardag. Iets wat nooit mogelijk was geweest zonder de onmisbare inzet van de vele vrijwilligers, die zich opnieuw inzetten om de werking draaiende te houden. Ook tijdens dit feestjaar verwachten we heel wat bezoekers voor deze familieactiviteit. Het blijft populair”, aldus Stephanie Demeyer, schepen van Vrijwilligers.

“Onze wijkteams zetten in op ontmoeting en verbindende activiteiten. Wijkteam Noord heeft met de minigolf natuurlijk een extra troef in handen. Jaarlijks komen heel wat buurtbewoners af voor een ontspannende middag. Voor velen is het pure nostalgie, voor de jongsten is het vaak een eerste kennismaking met minigolf”, duidt Giovanny Saelens, schepen van Wijkteams en Wijkcentra.

Zonder reservatie

“Reserveren voor een spelletje hoeft niet, tenzij je groep uit meer dan vijftien personen bestaat. Groepsreserveringen kunnen via wijkteam.noord@kortrijk.be of tijdens de kantoortijden op 056 27 73 80, liefst minimaal drie dagen op voorhand”, duidt vrijwilliger Rik. “Als je met meer dan vijftien personen bent, kan je ook buiten de openingsuren reserveren mits een reservatiekost van 15 euro. De toegankelijke prijzen blijven ongewijzigd. Iedere speler betaalt 3 euro, ben je jonger dan 12 jaar dan betaal je 1 euro. Je betaalt bij voorkeur met payconiq of bancontact”, vult Benny aan.

Verjaardagsactie

Op Moeder -en Vaderdag mogen de ouders op hun ‘feestdag’ gratis komen minigolfen. Speciaal voor de 55ste verjaardag deelt Wijkteam Noord nog eens 55 gratis tickets uit. Wie een mooie tekening maakt in het thema minigolf, maakt kans op een gratis ticket. Dien je tekening in vóór 22 april in wijkcentrum Noord, Overleiestraat 45, 8500 Kortrijk.

In de paasvakantie is het terrein elke dag open van 14 tot 19 uur. In april, mei en september is het terrein open in het weekend én op brug- en feestdagen van 14 tot 19 uur. In juni openen de deuren ook op woensdagnamiddag. Tijdens de zomervakantie is Minigolf Overleie elke dag open van 14 tot 19 uur, ook op brug- en feestdagen.