Minibusje voor WZC Aksent en KBC-gebouw voor ‘De Maretak’ in Lendelede: “Extra chauffeurs zijn welkom”

Dagverzorgingscentrum De Maretak, dat nu naast de cafetaria van woon-zorgcentrum Aksent in de Izegemsestraat ligt, zal binnen anderhalf à twee jaar een nieuw onderkomen krijgen in het KBC-kantoorgebouw. “We hebben dat gebouw recent kunnen verwerven”, zegt directeur Emmy Demasure. “En we konden ook een minibus aankopen waarmee we nu sinds 11 juli ons eigen vervoer hebben voor het dagcentrum en voor het woon-zorgcentrum.”

Half december 2019 opende dagverzorgingscentrum ‘De Maretak’ de deuren. Oorspronkelijk in een deel van de cafetaria en sinds mei 2021 in een vroegere assistentiewoning achter de cafetaria deKIJKuit van woon-zorgcentrum Aksent.

“Ondertussen zijn er een 17-tal gebruikers die er één of meerdere dagen naartoe komen, met een gemiddelde van 9 per dag”, vervolgt de directeur. “Er is daar ook in Lendelede nood aan. Een dagverzorgingscentrum doorbreekt de eenzaamheid van sommige gebruikers en ontlast ook de mantelzorgers, waardoor thuis wonen langer haalbaar blijft. In het aangekochte KBC-gebouw zullen we een grotere living en meer comfort hebben voor gebruikers en personeel om allerlei activiteiten te doen. Er komt ook parking en een tuin. Eenmaal we in het nieuwe Dagverzorgingscentrum ‘De Maretak’ kunnen intrekken zal het onze ambitie zijn om een 15-tal mensen te kunnen opvangen per dag.”

Eigen vervoer

Woon-zorgcentrum Aksent deed voor het ophalen en thuisbrengen van de gebruikers van het Dagcentrum een beroep op de Minder Mobielen Centrale en ook op de vzw Comforté. “We konden een minibusje op de kop tikken waarmee we zelf gebruikers van De Maretak kunnen ophalen. En het busje kan uiteraard ook ingezet worden voor woon-zorgcentrum Aksent. Drie vrijwilligers engageerden zich al om met het busje te rijden: Martine Heggermont, Patrick Degroote en Luc De Witte. Maar nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.”

Gebruikers van De Maretak betalen 2,5 euro per rit als ze in Lendelede wonen. Wie van buiten Lendelede komt, betaalt nog eens extra 0,35 eurocent per gereden kilometer buiten Lendelede.