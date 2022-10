Minibus in Staden helpt senioren en minder mobielen op weg

De gemeente Staden zet de komende 4 jaar opnieuw een minibus met rolstoellift in voor ondersteunend vervoer van senioren, zorgbehoevenden, mensen met een beperking en deelnemers aan gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten. De bus kan ter beschikking worden gesteld dankzij de hulp van lokale ondernemers en van de firma Special Ad.

“In 2018 engageerden we ons om gedurende 4 jaar een minibus met rolstoellift in te zetten als ondersteunend vervoer”, weet welzijnsschepen Nathalie Depuydt (Open VLD). “Dergelijk busje biedt plaats aan 8 passagiers en is aangepast aan rolstoelgebruikers. Het busje bewees de voorbije jaren zijn nut voor de Minder Mobielen Centrale, bewoners van woonzorgcentrum De Oever, bezoekers van dienstencentrum ‘t Scharnier en voor verplaatsingen voor gemeentelijke jeugd- en vrijetijdsactiviteiten. Doel is inwoners samenbrengen en uit hun isolement halen. We engageren ons nu om ook de komende 4 jaar een minibus in te zetten. Daarbij stelt Special Ad met de hulp van lokale ondernemers het voertuig ter beschikking van het gemeentebestuur.”

Steun

“Het minibusproject zou niet mogelijk zijn zonder de steun van lokale ondernemers. Daarom willen we hun engagement ook duidelijk in de kijker zetten. Op het busje staan alle lokale ondernemers die het project ondersteund hebben. Van huns steun wordt 2.500 euro aan verschillende goede doelen geschonken. Het gaat om initiatieven die de afgelopen jaren een sterk engagement getoond hebben naar kwetsbare burgers in de gemeente. De Pamperbank krijgt een cheque van 1.000 euro, terwijl de Sociale Kruidenier en het Palliatief Dagcentrum elk 750 euro krijgen.” (BCH)