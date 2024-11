Mini-recyclagepark keert terug naar vertrouwde locatie

Vanaf 20 november vind je het mini-recyclagepark in Wenduine weer terug op zijn vertrouwde locatie in de Brugsesteenweg 93, en dus niet meer in de tijdelijke locatie in de Brugsesteenweg 9. Wegens de verhuis zal het recyclagepark gesloten zijn op 18 en 19 november.

Het mini-recyclagepark in Wenduine moest in ’22 tijdelijk verhuizen vanwege de verbouwingswerken aan de Spar in de Kerkstraat. De uitbater had lange tijd gezocht naar een andere ruimte om de winkel tijdelijk in onder te brengen, maar vond geen oplossing op de private huurmarkt. Daarom besliste de gemeenteraad destijds eenparig om een van de gemeentelijke loodsen aan de Brugsesteenweg, waar het mini-recyclagepark dus gevestigd was, voor enkele maanden te verhuren aan de uitbater. Ondertussen is de nieuwbouw in de Kerkstraat al even klaar en kan ook het mini-recyclagepark nu terugkeren naar de vertrouwde locatie in de Brugsesteenweg 93. Vanwege de verhuis zal het op 18 en 19 november wel even gesloten zijn.