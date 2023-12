Mini Lichtjesparade tijdens Kortemark Wintert: “Kom af met versierde kruiwagen”

Geert Vanneste en z’n team zetten al een aantal jaren Kortemark op de kaart tijdens de zomermaanden, want dan toveren ze de Krekemeersen om tot één van de grootste foodtruckfestivals van Vlaanderen. Nu zijn ze opnieuw van de partij met het kleine broertje van Kortemark Zomert: Kortemark Wintert. OC De Kouter wordt komend weekend een écht kerst- en feestdorp.

“De vierde editie van Kortemark Zomert trok in juli maar liefst 9.000 bezoekers in één weekend en dan hadden we nog wat tegenslag met het weer”, aldus Geert Vanneste, organisator en duivel-doet-al van het foodtruckfestival. “Met de vierde editie van Kortemark Wintert hopen we een leuk kerstweekend te organiseren in oc De Kouter. Vroeger heette dit evenement de Kersthappening, maar de aanwezigen moeten echter niet vrezen dat er minder kerstsfeer zal zijn dan vroeger. We hebben de naam enkel aangepast omdat het wat zou zinspelen op Kortemark Zomert, dat is alles. We bouwen op 16 en 17 december in en rond De Kouter een heus kerstdorp. De bezoekers mogen zich niet alleen verwachten aan een kerstmarkt met een paar kraampjes. Nee, we zien het groter. We gaan voor het totaalplaatje: we zorgen om te beginnen voor een 15-tal verlichte en versierde kerstbomen, want het geheel moet echt baden in een warme kerstsfeer. Plaats daarbij een aantal foodtrucks, verkoopstandjes, randanimatie en een winterbar, en de sfeer en gezelligheid zal alvast goed zitten.”

Versierde voertuigen

“Op zaterdag 16 december starten we omstreeks 17 uur met de Mini Lichtjesparade. We roepen hierbij alle kinderen op om naar Kortemark Wintert te komen met een vervoersmiddel dat versierd is met slingers, kerstballen en lichtjes. Dat kan een fiets zijn, een buggy, een step of een go-cart, maar evengoed ook de kruiwagen van de papa, een looprekje of een driewieler. We hopen dat iedereen heel creatief is zodat iedereen kan genieten van de parade. Samen met de Kerstman organiseren we een optocht van De Kouter naar Woonzorgcentrum Blijvelde. De mooi verlichte stoet trekt doorheen het hele domein van het woonzorgcentrum, waardoor de bewoners daar ook kunnen meegenieten van het hele kerstgebeuren. De deelname hieraan is gratis, je moet enkel inschrijven via onze facebookpagina. Om 19.30 uur barst het kerstfeest pas echt los met de crazy X-mas Kinderdisco, terwijl de volwassenen kunnen genieten op ons smulterras. Kinderen worden trouwens goed in de watten gelegd tijdens Kortemark Wintert, want er is onder andere een schminkstand en een springkasteel.”

Gratis toegang

“Op zondag 17 december gaat Kortemark Wintert nog even door. Onze winterbar opent om 11 uur, dus iedereen is welkom voor een aperitiefje en een hapje. Om 11.30 uur is er een aperitiefoptreden van Arjen. Deze rasartiest kreeg al op heel jonge leeftijd de muzikale microbe te pakken en met zijn covers weet hij jong en oud te charmeren. Nederlandstalig of in het Engels, schlagerfestival of kerstfeest, Arjen is een geboren podiumbeest met een fenomenale stem.

’s Namiddags kan jong en oud vanaf 14.30 uur genieten van Arjoentjes grote kerstshow. Om 18.30 uur is het dan eindelijk zover, want dan zien we de enige echte Kerstman terug. Hij was er tijdens de lichtjesparade op zaterdag ook al bij, maar nu komt hij zoals de voorbije jaren op een heel originele manier bij Kortemark Wintert aan. Hoe dat zal gebeuren, blijft nog even een verrassing. Iedereen die dat wenst, kan op de foto bij de lieve man, want we organiseren een heuse fotoshoot. Wie de tekening inkleurt die in de lagere scholen uitgedeeld werd, ontvangt een leuk cadeautje als je ze afgeeft aan de Kerstman. Geen tekening gekregen op school? Geen nood, dan kan je ze altijd downloaden van onze facebookpagina en ze afdrukken. Je ziet: er is voor elk wat wils en met Kortemark Wintert zetten we alvast de toon voor een geslaagde kerst- en nieuwjaarsperiode. Ons winterfestival is zonder problemen toegankelijk voor rolstoelgebruikers en zowel op zaterdag als op zondag is ons event gratis.