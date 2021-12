Mini-kerstmarkt en Kerstman in K

Dit weekend organiseert K in Kortrijk een ‘mini-kerstmarkt’. Echt mini is het niet, want er zijn 14 standen aanwezig. Ook de Kerstman kwam ter plekke om verhaaltjes te vertellen.

De standhouders zijn miniondernemingen uit de buurt die zowel op zaterdag als zondag een verkoopmoment houden in het winkelcentrum. Bezoekers kunnen ook stemmen op de ‘mini-onderneminK van het jaar’.

“De studenten van onder meer Vives Kortrijk, Spes Nostra Heule en Groenhove Waregem krijgen met hun minionderneming de kans om een eigen product of dienst op de markt te brengen, inclusief enkele verkoopmomenten”, zegt Gaëlle Verlinde, Marketingmanager K in Kortrijk. Het oprichten van een minionderneming is een klassieke opdracht in verschillende richtingen van het hoger en middelbaar onderwijs.

“Dankzij onze oproep van K in Kortrijk zijn de studenten dit weekend het middelpunt van de belangstelling op de kerstmarkt. De bezoekers van het winkelcentrum kunnen een mix van leuke producten ontdekken. Duurzaamheid en gezelligheid staan centraal in het aanbod.” Het aanbod gaat van fairtrade koffie, kurken onderleggers, tapijten en t-shirts, shampoos en verzorgingsproducten tot metalen rietjes, food wraps van bijenwas en glazen kruidenpotjes en producten die gemaakt zijn van kokosnoten, zoals schaaltjes en kaarsenhouders.

Gedeelte opbrengst naar Oranjehuis vzw

Eline, Amandine en Elien, die bedrijfsmanagement en accountancy-fiscaliteit volgen aan Vives, presenteren met hun Tablero gepersonaliseerde serveerplanken in harde houtsoorten of marmer en bijhorende potjes. “We wilden ons onderscheiden tussen de vele andere producten en mikten op duurzame producten die een zo breed mogelijk publiek kan gebruiken”, getuigt het drietal. Elise, Imanuelle en Emmy, die dezelfde richting volgen, toonden kaarsen en onderleggers onder de noemer Les Bonnes Bougies. “De kaarsen en onderleggers zijn ambachtelijk gemaakt. Het is een Belgisch product gemaakt uit sojawax”, vertelt het drietal.

“Je kan de kaarsen ook laten branden maar evengoed gebruiken als decoratie.” Leuk detail: er gaat een halve euro per verkocht product naar Oranjehuis vzw. “Dat is een organisatie die van alles organiseert voor jongeren met moeilijkheden thuis, op school, op het werk, in de vrije tijd of in de buurt.”

De Kerstman met zijn vaste team elfjes. © JVGK

Ook de Kerstman en zijn Elfjes tekenden present. “De Elfjes assisteren mij bij mijn verhalen die ik vertel in Het Droombos: speciaal voor alle kinderen”, aldus de Kerstman.



De bezoekers van de mini-kerstmarkt kunnen stemmen op hun favoriete ‘mini-onderneminK van het jaar’. Wie een stem uitbrengt maakt kans op een pakket met de producten van alle miniondernemingen. De winnaar wordt op 13 december bekend gemaakt op sociale media van K in Kortrijk. “Voor de beste minionderneming is er een heuse award voorzien”, aldus Gaëlle.

De mini-kerstmarkt is zondag open van 11 tot 18 uur. Op zondag komt De Kerstman langs tussen 14 en 17 uur om voor te lezen in Het Droombos. Hij zal er ook zijn op 18,19 en 22 december.