Minder voedseloverschotten, behalve in West-Vlaanderen

Het aantal opgehaalde kilo’s voedsel-overschotten in Vlaanderen is de voorbije twee jaar gedaald. Alleen in West-Vlaanderen werd meer ingezameld.

Via sociale distributieplatformen worden voedseloverschotten van supermarkten of bedrijven ingezameld en herverdeeld over de bestaande voedselhulp- en sociale organisaties. De Vlaamse regering subsidieert twaalf distributieplatformen in de strijd tegen armoede. “Dat is een goede zaak, maar lang niet genoeg”, vindt Maxim Veys uit Kortrijk, Vlaams parlementslid voor Vooruit. Uit cijfers die hij opvroeg bij minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle (CD&V) blijkt dat de herverdeling van voedseloverschotten moeilijk loopt. Veys maakt zich vooral zorgen om de grote verschillen tussen de regio’s. “In West-Vlaanderen zien we jaar na jaar stijgende cijfers. In 2019 ging het om 380.473 kilo, in 2020 om 503.070 kilo en in 2021 om 664.366 kilo. Helaas zien we in de andere provincies een achteruitgang. In tijden van crisis moeten we alles uit de kast halen om armoede te beperken.” Veys vraagt de minister om een tandje bij te steken om de huidige initiatieven structureel te verankeren en ze te promoten. (VVHR)