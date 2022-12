Minder vluchtelingen raken tijdens illegale oversteek op zee in Belgische territoriale wateren in moeilijkheden

Er is eindelijk eens positief nieuws over transmigranten. Het aantal vluchtelingen dat probeert vanaf de Belgische Kust het Kanaal over te steken om het Beloofde Engeland te bereiken én op zee, in Belgische territoriale wateren, in moeilijkheden raakte, is gedaald.

Transmigranten proberen ook met bootjes de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken, wat een levensgevaarlijke tocht is. Kamerlid Jasper Pillen (Open VLD) vroeg cijfers op bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) over de pogingen tot het oversteken van het Kanaal vanaf de Belgische kust. De cijfers blijken sterk te dalen in vergelijking met voorgaande jaren. Tussen oktober 2021 en oktober 2022 dienden slechts twee oversteken verijdeld te worden.

Windmolenparken

“Tussen 2018 en juni 2021 moesten nog veertien pogingen worden verijdeld, met een piek van acht pogingen in 2020. De trend bleek zich halfweg 2021 verder te zetten, maar het aantal zit nu toch in dalende lijn”, meldt minister Annelies Verlinden. “Bij de twee vastgestelde pogingen in de periode oktober 2021-2022 gingen de Belgische veiligheidsdiensten vanzelfsprekend tot redding over.”

“Eén van de twee voormelde pogingen werd ondernomen vanuit Frankrijk, de betrokken migranten werden aangetroffen in de windmolenparken in Belgische wateren. Hoofdzakelijk gaat het voor onze kust momenteel over transmigranten uit Irak, Albanië en Koeweit.”

Mensonterend

Dat de problematiek in Frankrijk veel groter is en ook blijft, is al langer gekend. Volgens De Brugse politicus Jasper Pillen worden er steeds vaker en steeds meer transitmigranten op eenzelfde bootje verscheept, wat een grotere opbrengst betekent voor de mensensmokkelaars: “De bootjes zijn van een slechte kwaliteit en verre van ideaal om op de Noordzee te varen. Ook de reddingsvesten zijn van ronduit slechte kwaliteit. Mensonterend. Het toont aan dat de internationale strijd tegen de bendes van mensensmokkelaars verder moet gaan.”

Vanuit België daalt het aantal transmigranten alvast. De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken kwamen destijds met een actieplan. “Een plan dat werkt”, benadrukt Jasper Pillen. “De cijfers zijn ernaar. Maar we mogen onze ogen niet sluiten voor de problemen die onze buurlanden kennen. Het Kanaal is een zaak van alle landen die haar omringen: onze buurlanden en voor het Verenigd Koninkrijk. Elk land moet betrokkenheid tonen om deze problematiek te stoppen. Zelfs met deze duidelijk dalende trend, is waakzaamheid geboden. Ik zal de kwestie alvast blijven opvolgen in de Kamer.”