Minder tafelrestjes, maar meer gekakel in Ardooie

Dankzij de Ardooise Milieu AdviesRaad (AMAR) kreeg elk gezin uit Ardooie de kans om een eigen afvalverwerker in huis te halen. AMAR stelde op zaterdag 15 april namelijk kippen ter beschikking. Deze dieren zijn ideale verwerkers van huis- tuin- en keukenafval of tafelrestjes.

Jo Herman van AMAR is alvast overtuigd en hoopt dat anderen het voorbeeld volgen: “Met de nodige ruimte in jouw tuin en met de juiste verzorging zullen deze kippen de afvalberg kleiner maken. Eén kip kan jaarlijks tot vijftig kilo keukenafval en tuinafval verorberen.”

“Je kon via AMAR de kippen aanschaffen tegen de gunstprijs van negen euro per kip. Het gekakel en de eitjes krijg je er uiteraard gratis bij. We konden op die manier een tweehonderdtal kippen aan de man brengen. Zo verdwijnt er in Ardooie jaarlijks duizend kilo afval in de kip in plaats van in de huisvuilzak.”

(JM)