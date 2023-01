Minder schaatsers, maar toch was Waregem Wintert opnieuw een succes

Na twee coronajaren, met enkele afgelaste evenementen was er dit jaar opnieuw heel wat te beleven in Waregem tijdens Waregem Wintert. De opkomst voor de rolschaatspiste lag niet zo hoog als bij de ijspiste, maar de andere evenementen haalden wél de aantallen van weleer.

Op de Markt konden bezoekers naar jaarlijkse gewoonte schaatsen. Door de torenhoge energieprijzen was dat deze keer niet op de traditionele ijspiste, maar op een rolschaatspiste. Exacte cijfers zijn er nog niet, maar de opkomst lag niet zo hoog als bij de ijspiste. “We zijn echter blij dat we toch een energiebesparend alternatief konden aanbieden. Op die manier gaven we ook plaats aan 70 tevreden verenigingen, die op verschillende dagen een winterchalet aan de piste konden uitbaten om hun clubkas te spijzen”, aldus de stad Waregem

Ook tijdens deze editie bracht de Kerstman wat tijd door in zijn huis in park Baron Casier. Daar kreeg hij heel wat geïnteresseerde bezoekers over de vloer. Bijna 1.000 kinderen gaven een tekening af aan de Kerstman of deden deze op de post. Een 800-tal wandelaars nam ook deel aan de winterse wandeling die de dienst feestelijkheden organiseerde langs verschillende stops in het centrum. De dienst cultuur zorgde in samenwerking met Waregem Sport dan weer voor een dive-in cinema. Tijdens Zwemglinsters genoten 217 bezoekers van een film in zwembad De Treffer. Dat aantal evenaarde de edities van voor corona.

Wintercircus Deluxe

Door de werken aan hun huidige infrastructuur zorgde cultuurcentrum De Schakel voor zeven voorstellingen in Waregem Expo. In totaal kwamen 3250 bezoekers naar Wintercircus Deluxe. Dat was heel wat meer dan verwacht.

De zaterdagmarkt verhuisde voor de eerste keer naar de Zuiderpromenade omdat de rolschaatspiste de Markt inpalmde. Voor die gelegenheid kregen bezoekers wekelijks gratis soep. Per zaterdag werd 50 liter soep voorzien, waar per week 400 bezoekers van smulden. De volledige maand december kon je ook deelnemen aan de eindejaarsactie bij de handelaars. Er werden 65.000 krasloten verdeeld in Waregem en deelgemeenten. Je kon voor de eerste keer ook deelnemen met de Waregem-app. Dat zorgde voor bijna 500 extra gebruikers op de gratis app.