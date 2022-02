Minder oorlogstuig gevonden dan verwacht

Tijdens de eerste fase van de baggerwerken in het Ieperse vestingswater werden ‘maar’ 23 lege obussen en een oude kanonskogel gevonden. Dat is minder dan oorspronkelijk gedacht werd. De werken aan de kant van de Kiplinglaan zijn klaar en de aannemer begint nu aan de kant Hoornwerk.

“De Ieperse vestingen maken deel uit van een complex watersysteem”, zegt schepen Valentijn Despeghel (Vooruit). “De stadsgrachten zorgen voor een goede waterafvoer tijdens natte periodes en kunnen als waterbuffer dienen tijdens droge zomermaanden. Maar momenteel ligt er meer dan een meter slib in de vestinggrachten. Bovendien heeft de dikke sliblaag impact op de waterkwaliteit. In dit zuurstofloze slib kunnen giftige gassen ontstaan die nefast zijn voor het waterleven.”

Kanonskogel

Ondertussen zijn de baggerwerken in de Kiplinglaan zo goed als afgerond. “Bij aanvang van de werken vreesden we nogal wat oorlogsmunitie te vinden”, gaat de schepen verder. “Een scan van het slib toonde aan dat er zevenhonderd verdachte ijzeren voorwerpen in de vestingen lagen, maar in dit eerste stuk hebben we uiteindelijk niet veel oorlogstuig gevonden. Het ging om 23 lege obussen en een kanonskogel van voor de Eerste Wereldoorlog. Oorspronkelijk zou ontmijningsdienst DOVO constant bij de werken aanwezig blijven, maar na drie weken bleek dat niet nodig. Bij de rest van de baggerwerken kan er echter nog heel wat opduiken natuurlijk.”

Toxische stoffen

Omdat de kans op het vinden van oorlogsmunitie reëel is, blijft DOVO betrokken bij de werken. Mochten er giftige stoffen vrijkomen, is op er advies van DOVO beslist om de buurt in een straal van vijftig meter te vergrendelen. Dan moeten bewoners in hun woning blijven, alle ramen en deuren dichthouden en de ventilatie uitschakelen. In extreme situaties zullen ze hun woning moeten verlaten.