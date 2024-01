Minder dan de helft van Avelgemnaren sport wekelijks: “Opmerkelijk ondanks de vele voorzieningen”

Volgens de Gemeente-Stadsmonitor van de Vlaamse overheid is Avelgem een van de minst sportieve gemeenten van Vlaanderen. Avelgem biedt volgens de cijfers nochtans meer dan genoeg voorzieningen aan om te sporten.

Dezer dagen kan iedereen zich verdiepen in de resultaten van de Gemeente-Stadsmonitor. Dat is een grootschalig onderzoek van de Vlaamse overheid om af te toetsen hoe het gesteld is met de Vlaamse gemeenten en steden onderling. Het spreekt voor zich dat daar enkele opvallende resultaten uit de bus komen.

Een van die opvallende statistieken is het feit dat Avelgem slecht scoort op sportparticipatie ondanks de vele mogelijkheden in de gemeente. In Avelgem zijn er 6,7 sportvoorzieningen per 1.000 inwoners. Dat is bijna het dubbele van het Vlaamse gemiddelde van 3,7 per 1.000 inwoners. Toch doet slechts 40 procent van de inwoners van Avelgem wekelijks aan sport. Dat is ruim onder het Vlaams gemiddelde van 56 procent. Maar de Avelgemnaar ligt er niet wakker van. 80 procent van de bevraagden in Avelgem is tevreden over de sportvoorzieningen in de gemeente. Dat is vijf procent hoger dan het Vlaams gemiddelde. Niet verwonderlijk met het ruime aanbod in Avelgem.

Podiumplaats in negatieve zin

Met die 4 op 10 mensen die wekelijks sport heeft Avelgem een podiumplaats te pakken, in negatieve zin weliswaar. In die top drie staan nog twee andere West-Vlaamse gemeenten. Maar de ‘winnaar’ is de Oost-Vlaamse gemeente Zelzate met 35 procent. Op de tweede plaats staat Mesen met 38 precent. Avelgem deelt het derde schavot met Pittem waar ook maar 40 procent van de inwoners wekelijks aan sport doet. In de sportiefste gemeente van Vlaanderen, Oud-Heverlee, beoefent 70 procent van de mensen wekelijks een sport.

Avelgem scoort quasi dubbel zo goed op vlak van sportvoorzieningen, maar de Avelgemnaar lijkt daar niet voor te vallen. Daar stelt ook schepen van Sport, Toerisme, Jeugd & Cultuur Liesje Cartreul (gbA-Gemeentebelangen) zich vragen bij, al heeft ze wel een mogelijke verklaring. “Het is opmerkelijk om vast te stellen dat Avelgem zo ver onder het gemiddelde zit qua sportparticipatie. Zeker omdat we zoveel moeite doen om sport op een toegankelijke manier aan te bieden. Voor alle leeftijdscategorieën voorzien we sportgelegenheden. Zo werken we goed samen met de scholen om de kinderen te engageren en ook voor senioren organiseren we de nodige sportevenementen. Verder zijn de sportclubs in Avelgem zeer talrijk en geliefd tot buiten de gemeentegrenzen. Maar ook voor mensen die niet tot een sportclub behoren zijn er opties, voorbeelden daarvan zijn de nieuwe Finse piste en het skatepark.”

Minder frequent

Na even onderzoeken stelt de schepen vast dat het grootste deel van de Avelgemnaren wel degelijk aan sport doet. Dat blijkt uit verdere cijfers. 25 procent van de bevraagden geeft aan dat nooit of uitzonderlijk te doen. Dat ligt dicht bij het gemiddelde van Vlaanderen. In 2017 was dat zelfs 35 procent. Dat wil dus zeggen dat de overige 75 procent wel aan sport doet op regelmatige basis.

Alleen ligt de verhouding tussen mensen die dat maandelijks en wekelijks doen iets anders in Avelgem. 35 procent sport minstens maandelijks en de voorgenoemde 40 procent wekelijks. Bij het gros van de gemeentes ligt die verdeling anders waardoor het lijkt alsof Avelgemnaren minder sporten, maar dat is bij deze dus ontkracht. Ze doen het gewoon minder frequent. “Met 75 procent van de mensen in Avelgem die sporten, moeten we dus toch niet onderdoen voor de rest van Vlaanderen”, zegt schepen Liesje Cartreul opgelucht.