Minder afval opgehaald tijdens zwerfvuilactie in Hooglede en Gits

De gemeente Hooglede organiseerde een zwerfvuilactie met verenigingen langs de straten van Hooglede en Gits. Meer dan twintig verenigingen stonden klaar om achtergelaten afval op te ruimen en de wegbermen er netjes te laten uitzien.

Zaterdagochtend stonden meer dan honderd vrijwilligers klaar om de handen uit de mouwen te steken. Ze schuimden zoveel mogelijk wegen van Gits en Hooglede af op zoek naar afval. Van klein tot groot visten ze glazen flessen, plastic dozen en tal van ander afval uit beken, bermen en straten.

Op de goede weg

“Hoewel de verenigingen vol enthousiasme de straten aflopen om er alles picobello te laten uitzien, blijft het een spijtige zaak dat er nog steeds mensen zijn die de natuur niet in ere houden en het openbaar domein eerder zien als een plaats waar ze hun afval snel kwijt kunnen. Toch zijn we hoopvol, want dit jaar heeft elke vereniging minder afval opgehaald dan anders. Dit betekent dus dat we op de goeie weg zijn en dat steeds minder mensen afval dumpen langs de openbare weg”, begint een tevreden schepen van Milieu Julie Misplon. Tegen de middag werd het opgehaalde afval verzameld aan sporthal Ogierlande. Daar werden de vrijwilligers door de gemeente getrakteerd op een drankje en lunchmaaltijd. “Op die manier kan er wat nagepraat worden over de bevindingen terwijl de vrijwilligers op krachten komen. We zijn heel erg dankbaar dat er steeds meer verenigingen zich inschrijven om mee te helpen. Er schreven dit jaar twee verenigingen meer in dan vorig jaar, waar we heel blij mee zijn. Ook volgend jaar zal de gemeente klaarstaan om zwerfvuilacties te organiseren. Verenigingen die zich graag willen aanmelden, kunnen dat bij de dienst Milieu. Deelnemende verenigingen en jeugdbewegingen krijgen voor het opruimen van het zwerfvuil een subsidie van de gemeente”, klinkt het bij het gemeentebestuur. (EVG)