Miles for Smiles in Brugge boekt recordaantal deelnemers

Het fundraising loopevent Miles for Smiles was zaterdagavond in Brugge volzet met een deelname van 2.500 sportievelingen. Het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC) vormde opnieuw het epicentrum. De Ronde Tafel Brugge, organisator van Miles for Smiles, wilde dit jaar voor de vijfde editie, na de 2.000 deelnemers in 2024, nog meer lopers en feestvierders verwelkomen. En men is daar dus in geslaagd.

Miles for Smiles is geen gewone loopwedstrijd. Het is een unieke combinatie van sport en feest. Het concept is simpel: teams van vier lopen een estafette op een verlicht parcours van 1 mijl of 1,6 kilometer door de historische binnenstad van Brugge. Na de gezamenlijke opwarming kon er twee uur worden gelopen vanuit het BMCC naar de Vesten en ’t Zand en vandaar terug de zaal in.

Miles for Smiles, lopen voor het goede doel, heeft een sterke maatschappelijke impact. Vorig jaar werd 40.000 euro ingezameld voor zes goede doelen. Dit jaar is het bedrag hoger om nog meer mensen te ondersteunen. Dit voor Heidehuis, Gandalf, Oranje, De Passer, de Patio, KAS Sint-Lucas en vzw 2GO.

Langs het parcours zorgden verschillende acts en een live DJ voor een energieke sfeer.

Onder de deelnemers veel bedrijven, zoals een delegatie van Rooryckx Isolatie uit Sint-Kruis. “Het is aan het hypen. De belangstelling om mee te doen wordt steeds groter”, weet Jeffrey Monballiu als zaakvoerder van het familiebedrijf. “Met Anouk is er een werknemer die meedoet. Voor het overige zijn het allemaal vrienden, klanten en sympathisanten.”

Nathanaëlle Kiekens, voorzitter van de vzw Concertgebouw Brugge, knikt: “We doen al sinds de eerste editie mee als een hechte vriendengroep, van jong tot minder jong. Dit keer zijn we met vijf teams, uiteraard gesteund door onze supporters. We lopen graag en we dragen deze organisatie een warm hart toe. Het is voor een goed doel en leuk om te doen, in het centrum van Brugge.” Na de sportieve uitdaging barstte voor de aanwezigen nog een feest los in het BMCC met een indrukwekkende line-up. (ACR)