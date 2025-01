Miles for Smiles gaat dit jaar voor een recordeditie: “Capaciteit van BMCC volop benutten”

Het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC) in Brugge vormt op zaterdag 15 maart opnieuw het epicentrum voor de jubileumeditie van het fundraising loopevent Miles for Smiles. Na een uitverkochte editie in 2024 met 2.000 deelnemers, wordt de capaciteit dit jaar vergroot.

De organisatie van Miles for Smiles wil dit jaar nog meer lopers en feestvierders verwelkomen. Met al meer dan 1.500 verkochte tickets en meer dan 100 deelnemende bedrijven belooft de vijfde editie groter en spectaculairder te worden dan ooit. “Het BMCC kan 2.500 mensen ontvangen. Die capaciteit willen we volop benutten”, zegt Ewout Meyns.

Sport en feest

Miles for Smiles is geen gewone loopwedstrijd. Het is een unieke combinatie van sport en feest. Het concept is simpel: teams van vier lopen een estafette op een verlicht parcours van 1 mijl of 1,6 kilometer door de historische binnenstad van Brugge. Er wordt gestart vanaf 18.30 uur. “Een half uur eerder begint een gezamenlijke opwarming. Er kan twee uur worden gelopen vanuit het BMCC naar de Vesten en ’t Zand en vandaar terug de zaal in.”

Langs het parcours zorgen verschillende acts en een live dj voor een energieke sfeer. Na de sportieve uitdaging barst een feest los in het BMCC met een indrukwekkende line-up, met vanaf 21 uur Discobar Sabrina, gevolgd door Eva de Roo ft. Double D (22 uur) en Jeroen Delodder om middernacht. Tussenin om 23 uur is er Omdat Het Kan & Average Rob. “Die hebben we na drie jaar eindelijk als headliner kunnen strikken en daar zijn we wel trots”, aldus Meyns.

Goede doelen

Miles for Smiles, lopen voor het goede doel, heeft een sterke maatschappelijke impact. Vorig jaar werd 4.000 euro ingezameld voor zes goede doelen: De Passer, Oranje, De Patio, Gandalf, Leefgroep Toermalijn en EACD. Dit jaar is het doel om nog meer geld in te zamelen om zo nog meer mensen te ondersteunen. Halfweg maart is dit voor Heidehuis, Gandalf, Oranje, De Passer, de Patio, KAS Sint-Lucas en vzw 2GO. (ACR)