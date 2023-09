Milan Lobelle (21) is skater en vlogger: “Voor mij is YouTube een virtueel dagboek”

Iedereen kent Acid en Celien & Michiel, maar ook Ieper heeft een YouTuber. Milan Lobelle (21) uit Vlamertinge heeft met 566 volgers nog niet het grootste publiek, maar op zijn kanaal ‘M!lan’ etaleert hij, naast zijn skateskills, ook zijn persoonlijkheid. “Als ik een groot publiek wilde hebben, zou ik gewoon domme video’s maken zoals iedereen.”

Milan Lobelle (21) was amper tien jaar oud toen hij zijn eerste YouTube-kanaal begon. Ik deed gewoon onnozel in mijn kamer en dacht dat het entertainend was”, lacht Milan. “Met mijn huidige kanaal ben ik nu al vier jaar bezig, en sinds een jaar ben ik wekelijks aan het vloggen.”

Hoe kom je als tienjarige op het idee om een vlog te beginnen?

“VTM Kazoom had vroeger een vlogger, MadeByJef. Hij is allang gestopt, maar dat is eigenlijk de echte grondlegger van de Vlaamse YouTube. Wellicht zijn alle huidige YouTubers zijn door hem geïnspireerd. Iemand als Acid zal MadeByJef ook zeker kennen.”

Wat doe je nu allemaal op je kanaal?

“Filmen wat ik doe en er een wekelijkse vlog van maken. Mensen vragen me vaak waarom ik altijd film, maar voor mij is het een soort virtueel dagboek. Ik doe het ook voor het publiek, maar vooral om later terug te kunnen kijken en te zeggen: ik heb toch een jeugd gehad.” (lacht)

“Ik ben al eens herkend op straat, dat vond ik best cool”

“Mijn favoriete vlog heb ik in Doornik gemaakt met mijn beste maat Michael Vandamme, die ook een YouTube-kanaal heeft. Dat was de eerste waarvan ik oprecht kon zeggen: dit is een afgewerkt product. Het was ook geestig: skaten en onnozel doen met de vrienden. Er zat niks van structuur in, maar toch was het goed.”

Wat maakt een vlog dan goed?

“Er moet constant actie in zitten, zonder droge stukken tussen. Het moet interessant blijven en een beetje iedereen aanspreken. Je zou kunnen zeggen dat het skaten alleen maar interessant is voor skaters, maar eigenlijk vindt iedereen skaten wel cool.”

Hoeveel volgers heb je?

“Nu heb ik 566 volgers. Voor mij is dat veel, maar voor andere mensen is dat waarschijnlijk heel weinig. Mocht mijn doel zijn om een groot publiek te hebben, zou ik waarschijnlijk gewoon domme video’s maken zoals iedereen. Trends volgen, dat wil ik niet doen. Nu film ik wat ik zelf geestig vind. Ik probeer mijn persoonlijkheid in de video’s te leggen.”

Heb je ook interactie met je volgers?

“Sommigen reageren wel, ja. De meeste volgers zijn mensen die ik ken, maar ik ben ook wel al eens door iemand herkend op straat. Dat vond ik eigenlijk wel cool. Soms vraag ik ook aan mijn volgers wat ze graag willen dat ik doe. Het moet wel haalbaar zijn. Ooit vroeg er iemand een acht uur durende armwork-out, maar dat zag ik toch niet zitten.”

Word je soms geconfronteerd met online haat?

“Toevallig kreeg ik vorige week mijn eerste echte haatreactie. Dat is wel een teken dat ik het gemaakt heb (lacht). De comment was: BuSo’s eerste klas (verwijst naar buitengewoon secundair onderwijs, red.). Ik lig er niet wakker van, integendeel. Er werd iets geciteerd uit de video, wat wil zeggen dat ze hem toch bekeken hebben. Blijkbaar vond die persoon het dus interessant genoeg.”

Skaten komt vaak voor in je video’s. Hoe lang skate je al?

“Acht jaar, sinds mijn dertiende. Ik raakte erin geïnteresseerd door mijn nonkel Michael Maes, maar ook door de Tony Hawk-games op PlayStation. Het begon met wat proberen op een goedkoop boardje dat ik mocht lenen, vervolgens heb ik mijn eigen board gekocht en zo ben ik in de skatewereld gerold.”

Hoe goed kan je het?

“Over jezelf zeggen dat je goed bent is raar, maar ik kan ook niet zeggen dat ik slecht ben. Mijn potentieel om een bekende skater te worden is wel weg, maar dat wil niet zeggen dat ik mijn ervaring niet kan doorgeven aan de jonge gasten. Ik probeer toch minstens twee of drie keer per week te skaten. Soms zelfs elke dag, maar het is erg afhankelijk van het weer. Deze week was het veel te warm.”

Je mocht advies geven over het ontwerp van het nieuwe skatepark. Wat was er mis met het oude skatepark?

“Op hete dagen kon je letterlijk een eitje bakken op die ramps. Als je op het metaal viel, was je verbrand. Het was compleet verouderd. In die tijd (2002, red.) was skateparken bouwen niet zo geavanceerd als vandaag. Niemand wilde ook zo veel geld geven aan een sport die niet populair was en waarvan de uitvoerders als krapuul gezien werden, denk ik. Want skaten had niet altijd de beste reputatie. Nu zie je dat besturen meer willen investeren in de jeugd.”

Hoe bevalt het nieuwe skatepark?

“We hebben geprobeerd om een skatepark te krijgen dat goed is voor zowel beginners als gevorderden, en ik vind wel dat dit gelukt is. Het is nu een maand open en er komt erg veel volk. In de vakantie zat het hier iedere dag vol. We zien skaters uit Roeselare, Kortrijk, Menen, zelfs uit Antwerpen. Ik ben wel trots. Het is toch een beetje mijn kindje.”