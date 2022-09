Mike Verhaeghe nieuw gemeenteraadslid in Torhout

Na meer dan 20 jaar in de gemeenteraad heeft de 74-jarige Ward Baert (N-VA) zijn ontslag ingediend om ruimte te maken voor een jongere opvolger. Dat is Mike Verhaeghe, de 53-jarige voorzitter van de lokale N-VA-afdeling. Maandagavond bij het begin van de gemeenteraadszitting heeft hij de eed afgelegd.

Mike woont in de Klaproosstraat op de wijk ‘t Rozeveld en is van opleiding regent Engels, geschiedenis en economie. Hij geeft al ruim 30 jaar les. Hij werkt als leraar algemene vakken aan het buitengewoon secundair onderwijs in Haverlo in Assebroek Brugge. Momenteel volgt hij de driejarige opleiding Hoger Opvoedkundige Studies (DHOS). Hij is de vader van twee dochters, Emma (24) en Eva (22).

In zijn vrije tijd volgt Mike de onderwijswetgeving op de voet, houdt van muziek en sport graag. Voorts is hij fan van literatuur en heeft hij uiteraard een grote politieke interesse. Een halfjaar geleden is hij de plaatselijke N-VA-voorzitter geworden in opvolging van gemeenteraadslid Eva Maes (44), die het voorzitterschap acht jaar heeft bekleed.

Nu Ward Baert als fractieleider van N-VA geen gemeenteraadslid meer is, zal Eva de functie van fractieleider opnemen.