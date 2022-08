Mike en Jeffrey uit Blankenberge fietsen mooie som bijeen voor vzw Unie-K

Jeugdvrienden Mike Van Steenkiste en Jeffrey Demeulemeester uit Blankenberge brachten hun fietsavontuur ‘Pedal The Benelux’ tot een goed einde: in een maand tijd trapten ze bijna 3.000 kilometer langs de landsgrenzen van de Benelux. “Én we haalden met onze fietstocht ruim het vooraf beoogde bedrag op voor de BeleefTV. Missie geslaagd dus.”

Op 1 juli vertrokken Mike en Jeffrey in Blankenberge voor een pittige fietstocht langsheen de landsgrenzen van de Benelux. Een dikke vier weken en bijna drieduizend kilometer later kwamen ze weer aan bij Matto’s Eetcafé, waar ze hun fietstocht ook aanvatten.

Doel overtroffen

“We zijn trots en tevreden dat we onze beide doelen behaalden”, aldus de mannen die, in plaats van de beoogde 8.000, bijna 1.000 euro extra inzamelden met hun sportieve uitdaging. “Daarmee is die BeleefTV voor vzw Unie-K uit Brugge dus een feit. Op 29 augustus zullen we de cheque – met een totaal bedrag van 8.833 euro – persoonlijk in de voorziening gaan overhandigen”, vertelt Mike.

“We vergeten wel eens hoe mooi het hier is, de Benelux heeft zó veel te bieden”

Het heeft er overigens nog om gespannen: twee dagen voor aankomst stond er net iets meer dan 6.000 euro op de teller. Nooit gedacht dus dat we ons doel nog zouden halen.”

‘Pedal The Benelux’ werd voor de jeugdvrienden een onvergetelijke ervaring. “We vergeten wel eens hoe mooi het hier is, de Benelux heeft zó veel te bieden. Tijdens onze fietstocht kwamen we op plekken waar je met de wagen nooit komt, al hebben we ook wel voor elk idyllisch vakantiekiekje een grote inspanning moeten leveren. Want het was toch wel iets zwaarder dan verwacht bij die hitte. De laatste dagen zat de vermoeidheid echt in de benen”, blikt het duo terug. “Maar kijk, we hebben doorgezet en het uiteindelijk ook gehaald. Samen uit, samen thuis”, klinkt het nog.