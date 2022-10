Mike en Jeffrey fietsen 8.833 euro bij elkaar voor UNIE-K in Brugge

Onder de noemer Pedal the Benelux fietsten Mike Van Steenkiste (34) en Jeffrey Demeulemeester (36) in juli 2.750 kilometer langs de grenzen van de Benelux. De hitte maakte de tocht extra zwaar, maar de twee slaagden er toch in om zoals gepland eind juli de meet te halen. Hun straffe en gul gesponsorde fietsstunt, aangevuld met spaghettiavonden en een koekenverkoop in de loop van het jaar, bracht welgeteld 8.833 euro op.

Het geld gaat naar de aankoop van een beleef-tv voor de bewoners van UNIE-K – Ons Erf, waar volwassenen wonen met een meervoudige beperking. Onder hen ook Nathalie, de zus van Mike, die vrijdagavond de symbolische cheque in ontvangst mocht nemen. De beleef-tv zal de bewoners stimuleren om te bewegen en om interactie te gaan. Ze mochten de beleef-tv eerder al eens een weekje uitproberen en vonden dat toen heel leuk. Door het scherm aan te raken, kwamen er immers beelden tevoorschijn en maakten dieren geluiden. (CGRA)