Mike (30) zorgt elk jaar voor vuurwerkspektakel in Koolskamp: “Oudejaar zonder vuurwerk is voor mij geen oudejaar”

Weinig mensen zijn zo verzot op vuurwerk als Mike Derycker. Net als zijn vader, grootvader en overgrootvader het voor hem deden, steekt hij met de jaarwisseling steevast vuurwerk af. En geen klein beetje ook. De show van Mike duurt ruim twintig minuten, op muziek en met lichteffecten. “Vorig jaar stond zowat honderd man in de tuin. Ook nu is iedereen welkom om te komen kijken.”

De effecten zoekt Mike telkens op voorhand online op, waarna hij de timing van de knallen probeert af te stemmen op de muziek. “Ik heb enkele nieuwe waaiers en kaarsen besteld die voor mooie effecten zullen zorgen. Het wordt de grootste show tot nu toe”, vertelt de zelfstandig lasser, die de passie voor vuurwerk met de paplepel ingegeven kreeg. “Ik weet nog hoe ik als kind thuis in de tuin naar het vuurwerk zat te kijken. Nog nooit is er in onze familie een nieuw jaar gevierd zonder vuurwerk. We hebben het thuis niet altijd breed gehad, maar elk jaar was er op z’n minst een klein vuurpotje of één pijltje. Mijn overgrootvader is er destijds mee begonnen in de jaren vijftig of zestig en de traditie is van generatie op generatie doorgegeven. Vijf jaar geleden, toen ik in Koolskamp kwam wonen, heb ik de fakkel overgenomen van mijn vader. Ook met corona, toen het absoluut verboden was, heb ik toch een klein beetje vuurwerk afgestoken. Uit respect voor de familietraditie.”

Jaar voor sparen

Opmerkelijk is dat Mike alles uit eigen zak betaalt. “Je mag toch op een paar duizend euro rekenen die letterlijk in rook opgaat. Maar voor mij is het dat meer dan waard. Als ik de laatste batterij in gang gestoken heb, dan loop ik even terug naar de tuin om zelf nog wat mee te genieten. Dan kijk ik niet naar het vuurwerk, maar naar de gezichten van de toeschouwers. Om het schijnsel van het vuurwerk op de verwonderde gezichten te zien. Daar haal ik heel erg veel voldoening uit. Al spaar ik daar voor alle duidelijkheid wel een jaar lang voor. Ik werk keihard en het is zeker niet zo dat ik geld door de ramen gooi. Maar op 1 januari ga ik bij wijze van spreken wel al een eerste centje aan de kant houden om de overgang van 2023 naar 2024 te vieren.”

Veiligheid

Mike is er zich bewust van dat niet iedereen z’n passie deelt. “Zeker de laatste jaren merk je op sociale media toch ook negatieve reacties, zeker van mensen met huisdieren. Dat is spijtig. Er woont hier naast ons een duivenmelker met driehonderd vogels, maar ik heb zijn zegen. Net als die van het gemeentebestuur trouwens. Vuurwerk is niet alleen mooi, het brengt de buurt ook samen. Zo komen er op 31 december ook minder mobiele mensen uit de buurt kijken, net als gezinnen met kinderen uit de buurt. Ook mijn neefjes en nichtjes komen af.”

Mike benadrukt dat hij heel streng is op de veiligheid. “Vuurwerk is en blijft gevaarlijk. Ervaring is belangrijk. Als voormalig militair bij de genie heb ik destijds zelf met explosieven gewerkt. Ik zorg er altijd voor dat alles zo veilig mogelijk verloopt.” Iedereen die dat wil, is welkom om op 31 december in de Laagstraat 24 te komen genieten van het spektakel vanaf 23.30 uur. Dat kan vanuit de achtertuin van Mike, al is het vuurwerk ook heel goed zichtbaar langs de Kapellestraat. Drank wordt niet voorzien, al kunnen toeschouwers gerust zelf iets meebrengen.