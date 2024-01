“Mijn rookstop veranderde alles”: Jonathan (44) is in bijberoep sportcoach en wil je meer laten bewegen

Om ook anderen te helpen bij het sporten volgde Jonathan Hostyn uit Oudenburg een opleiding sportcoach in avondonderwijs. “Door zes jaar geleden met roken te stoppen ben ik beginnen sporten, vooral lopen. En daardoor ben ik veel gaan opzoeken over opbouw en training”, vertelt Jonathan.

Jonathan Hostyn (44) woont met zijn gezin – echtgenote Mieke Geldhof en hun zonen Elijah en Alouis langs de Westkerksestraat. Hij is beroepshalve installateur van verwarming en sanitair. “Nu ben ik in bijberoep sportcoach, ja, een heel andere branche. De aanzet gaat zes jaar terug. Ik ben toen gestopt met roken en beginnen lopen. Door de sigaretten te laten en te sporten voelde ik dat mijn lichaam veranderde en ik me mentaal veel positiever voelde. Nooit gedacht dat ik zo fit zou kunnen worden”, lacht Jonathan.

“Ik had nooit gedacht dat ik zo fit zou worden”

“Door te lopen leer je ook mensen kennen. Onderweg kom je gelijkgestemden tegen. En van het een kwam het ander: men begon me om tips en advies te vragen omdat ik toch al wat had bijgeleerd over sporten”, vertelt Jonathan. “Ik heb dan een opleiding sportcoach gevolgd in avondonderwijs, omdat ik meer wilde te weten komen over hoe je lichaam reageert op het sporten. Nu volg ik nog een bijkomende opleiding in de Vlaamse trainersschool”, is Jonathan heel gemotiveerd. “Wie dat wil, kan dus bij mij terecht voor advies en ook om wat te trainen, want ik heb mijn garage ingericht als fitnesslokaal met loopband, gewichten en fietstrainer om testen te doen.”

Vaarwel aan de sigaret

“Dat ik me nu profileer als sportcoach, heeft vooral tot doel om mensen te motiveren en aan te moedigen om te blijven sporten, vooral richting duursporten. En dat ik gestopt ben met roken, is niet alleen om mezelf beter te voelen, maar ook om de kinderen niet in aanraking te laten komen met de sigaret”, vindt Jonathan belangrijk.

Ook de zonen Elijah (15) en Alouis (13) zijn sportief en spelen allebei bij White Star Oudenburg. Mama Mieke, die medisch medewerker is in AZ Oostende, is weer beginnen studeren. “Ze volgt een opleiding in de voedingsleer”, vertelt Jonathan, die zijn bedrijfje Stay, fit, run, health doopte. Wie een eerste ervaring wil opdoen met Jonathan als sportcoach, kan dat straks in de nieuwe cursus Start to Run, waar hij beginnende lopers zal bijstaan.