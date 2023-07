Mijn Huis en Helpt Elkander worden nieuwe woonmaatschappij VIVUS: “Fusie was logisch”

De Sociale Huisvestingsmaatschappijen Mijn Huis uit Harelbeke en Helpt Elkander uit Waregem worden de nieuwe woonmaatschappij VIVUS. De nieuwe woonmaatschappij is werkzaam in acht gemeenten: Anzegem, Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, Lendelede, Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke.

De Sociale Huisvestingsmaatschappijen Mijn Huis uit Harelbeke en Helpt Elkander uit Waregem zijn formeel gefusioneerd tot de nieuwe woonmaatschappij VIVUS. Het Sociaal Verhuurkantoor van Waregem werd in de nieuwe organisatie geïntegreerd.

De fusie van de twee maatschappijen kadert binnen de visie van de Vlaamse overheid om nog maar slechts één sociale verhuurder per gemeente toe te laten. “Gezien de geografische aaneensluiting van Harelbeke en Waregem en het feit dat beide maatschappijen in een aantal gemeenten simultaan werkzaam waren, was een fusie tussen de twee logisch. Los van de verplichting van de hogere overheid, waren beide maatschappijen reeds vroeger in gesprek omtrent een nauwere samenwerking”, duidt algemeen directeur Koen Verdru.

3.500 sociale woningen

De nieuwe Woonmaatschappij draagt de naam VIVUS. De eerste letters verwijzen naar de levendigheid van onze sociale buurten en de laatste twee letters verwijzen naar ‘huis’. Uiteraard is er ook een nieuw logo van de kersverse organisatie. Het Sociaal Verhuurkantoor van Waregem werd al geïntegreerd en als sluitstuk werden nog eens 115 SVK-woningen van De Poort uit Kortrijk, de WRI uit Izegem en het SVK uit Tielt in de nieuwe woonmaatschappij geïntegreerd.

De maatschappij telt 2.920 klassieke sociale huurwoningen maar biedt eveneens een 330-tal privaat ingehuurde woningen aan, de zogenaamde SVK-woningen. Samen vormen zij de uit de kluiten gewassen woonmaatschappij VIVUS die dankzij het grote bouwvolume en het groeipad in de private inhuur al snel meer dan 3.500 sociale woningen zal verhuren.

Dienstverlening dicht bij de huurder

Pietro Iacopucci en Piet Decavele werden aangesteld als respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de nieuwe maatschappij en werd de benoeming van Koen Verdru, directeur van Mijn Huis, als Algemeen Directeur bevestigd. Hij zal bijgestaan worden door Ann Goerlandt, voormalig directeur van Helpt Elkander en Bjorn Thienpont, coördinator van het vroegere RSVK Waregem.

“Voor de huurders verandert er eigenlijk niet zo veel en ook de vertrouwde medewerkers blijven aan boord. De werking zal blijven gebeuren vanuit de twee gekende locaties zodat de dienstverlening dicht bij de huurders blijft”, zegt Pietro Iacopucci. “VIVUS zal zich blijven inzetten voor een kwalitatieve en betaalbare huisvesting, maar vanaf nu op een iets grotere schaal. Voor kandidaat huurders wordt het op termijn wel eenvoudiger om zich in te schrijven voor een sociale woning in onze streek. In plaats van zich bij drie actoren in te schrijven, zullen zij voortaan bij één woonactor terecht kunnen.”