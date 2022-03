‘Mietje’ viert 100ste verjaardag in woonzorgcentrum: “Ik kijk iedere dag met een glimlach naar het leven”

Feest in het Ledegemse woonzorgcentrum Rustenhove waar Suzanna Vandoorne dinsdag haar 100ste verjaardag vierde.

Suzanna Vandoorne zag het levenslicht op 22 maart 1922 in buurgemeente Dadizele, maar het gezin Vandoorne verhuisde al snel naar Ledegem. Daar liep ze ook school. Ze ging daarna aan de slag in ‘t Boontjeskot, waar ze toen vis verwerkten. De liefde van haar leven vond ze in Slypskapelle. Ze huwde in 1947 met André Vanacker. Het kersverse paar woonde een tijdje in Slyps en in Moorsele, maar verhuisde tenslotte terug naar Ledegem. Suzanna en André kregen samen vier kinderen: Henriette, Eric, Wilfried en Linda. André is inmiddels al ruim tien jaar overleden. Hij stierf in 2008 op 84-jarige leeftijd.

Suzanna verblijft sinds vijf jaar in het woonzorgcentrum. De kinderen wonen allemaal op een boogscheut van het woonzorgcentrum, waardoor ze nog regelmatig kunnen binnenspringen bij hun moeder. Suzanna staat in Ledegem vooral bekend als Jeanne Baskes. Baskes is afgeleid van cafébazen, verwijzend naar haar nonkels die als cafébazen gekend zijn in de gemeente. Binnen haar familie kreeg ze de naam Mietje, een koosnaampje voor een lieve vrouw. De eeuwelinge maakte bewust de Tweede Wereldoorlog mee en kan er nog veel over vertellen. Een echt geheim waarom ze 100 jaar geworden is, heeft ze niet. “Ik eet dagelijks nog een potje pap. Ik leef dag per dag. Ik kijk met de glimlach naar het leven en ben gewoon graag tussen de mensen.”

Goede gezondheid

De 100-jarige verkeert nog steeds in goede gezondheid. Haar huisarts heeft de voorbije jaren nog niet veel aan haar verdiend. “Mijn motto is: ’t is vanzelf gekomen, en ‘t zal vanzelf wel weer weggaan.” De eeuwelinge schoof dinsdagmiddag samen met haar familie aan tafel in de cafetaria van het woonzorgcentrum. Ook een delegatie van het gemeentebestuur ging langs om haar enkele geschenken te overhandigen en haar nog vele jaren toe te wensen.