Miet en Floris zoeken een overnemer voor hun broodjeszaak Noen in Sente

“We zoeken een overnemer met passie”, zeggen Miet Vanhaesebrouck en Floris Dorme, die hun broodjeszaak Noen in het hartje van Sente meer dan tien jaar met heel veel passie hebben gerund. En het is zeker niet omdat ze het door corona moeilijk gehad hebben. “Integendeel, we draaiden zelfs beter dan anders. Maar we zijn allebei aan een nieuwe uitdaging toe.”

Velen herinneren zich het café Hof van Commerce, op de hoek van de Izegemsestraat en de Sint-Katharinastraat, vlak tegenover de kerk van Sint-Katrien ofte Sente. De legendarische uitbaatster Germaine ‘Meintje’ Vanneste trok in 2004 – ze was al 92 – haar cafédeur dicht. Ze is in 2011 op bijna 99-jarige leeftijd overleden.

Intussen was het café in 2008 gesloopt, om plaats te maken voor een flatgebouw. Op de benedenverdieping was er een handelsruimte en algauw zag Miet Vanhaesebrouck haar kans om er een broodjeszaak uit de grond te stampen onder de originele naam Noen. In oktober 2011 gingen ze open. Miet – de zus van verliezend De Mol-finaliste Hanne in 2016 – is bachelor in de logistiek, wat uitzicht gaf op een job in de haventransportsector, maar ze wilde niet weg uit Sente, waar ze opgegroeid was.

Meintjes Picon

De originele en kleurrijke inrichting hebben Miet en haar man Floris – graficus van opleiding – zelf ontworpen en ook grotendeels zelf uitgevoerd. Ze hebben ook al die tijd samengewerkt. Noen werd een gevestigde waarde in de streek en tot ver erbuiten. Ze werden bekend voor hun broodjes – met focaccia als specialiteit – en vooral ook slaatjes, die goed waren voor zowat de helft van hun omzet. “En zelfs de Picon van Meintje hebben we als eerbetoon op de kaart laten staan.”

“Eigenlijk willen we nu allebei iets anders doen”, zegt Miet. “We hebben dit opgebouwd tot een heel rendabele zaak en de coronaperiode is voor ons zelfs extra goed geweest, omdat afhalen voor ons al heel gewoon was. De mensen zien dat niet, maar de grootste drukte is hier ‘s morgens, bij het bereiden van belegde broodjes die we leveren aan bedrijven, onder andere in de nabije industriezone Heule-Kuurne. Het is zelfs onze belangrijkste activiteit. Daarnaast komen veel mensen hier graag ’s middags hun ‘Noenmomentje’ beleven.”

Geschikt moment

En nu zijn Miet en Floris dus op zoek naar een overnemer. “We willen stoppen omdat het na tien jaar goed geweest is en omdat voor ons de uitdaging wat weg is. We vinden het nu net het goede moment, omdat na de coronatijd alles weer op gang komt. De overnemer zal een perfect onderhouden en ingericht pand vinden. De ligging is ideaal, er is een ruime gratis parking en veel passage. Er is al enige interesse, maar we willen vooral zelf een geschikte overnemer kiezen. De ideale kandidaat is liefst iemand die de wortels van onze zaak waardeert en de ‘Noen-beleving’ wil voortzetten. We plakken er nog geen datum op en willen de tijd nemen.”

Miet en Floris wonen vlakbij. Ze hebben twee zoontjes, van acht en zeven, Mik en Phil. En hun eigen toekomst? “Dat weten we op dit moment echt nog niet. Maar er is werk genoeg.” (NOM)

Interesse? Mail naar info@home-vision.eu.