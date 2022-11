Mieke, Rodi en Manon organiseren inzamelactie: “Er is veel slechtziendheid in Gambia door ondervoeding en door de straffe zon”

Duizenden kinderen in Gambia kregen dankzij Mieke De Bruycker (62) uit Oostende een bril om de strijd aan te gaan tegen slechtziendheid, iets wat in het zonnige Gambia veel voorkomt. Mieke trekt binnenkort opnieuw naar haar geliefde Banjul.

Mieke en Gambia: dat zijn twee handen op één buik. Al jaren is ze actief in de armste stad van Gambia: Banjul, met haar organisatie ‘Rainbow Education’. “Al jaren zamelen we brillen in”, vertelt Mieke. “Ondertussen zijn er al drieduizend brillen aangekomen in Gambia. Acht jaar geleden kwamen we er voor het eerst. Die mensen hadden niets. Er werd naar de ogen gekeken in het ziekenhuis, met het lichtje van hun gsm-toestel. Zo zijn we begonnen met tweedehandsmachines naar daar te brengen. Dat ging altijd met de Godetia. Dat schip kwam daar meestal toe in november en dan zorgde ik dat ik er ook was. Beetje bij beetje kregen we zo alle benodigde toestellen naar daar om controles op de ogen uit te voeren.”

Enorme nood

Mieke trekt volgende week opnieuw naar haar geliefde Gambia. “Ik ga er een immens groot toestel afgeven, omdat er een kapot is”, zegt Mieke. Oostende heeft al sinds 2003 een stedenband met de hoofdstad van Gambia: Banjul. “Dit project kadert niet in de stedenband, dat is nu toevallig. Het is echter wel door de citylink begonnen. Onze dochter deed er vijf maanden stage in het kader van die stedenband en toen we haar bezochten, werden we verliefd op Banjul. De nood was er enorm hoog. Wij hebben alles en die mensen hebben niets. Er waren geen monturen en glazen, geen slijpsteentje, niets… Ondertussen is de situatie er al veel beter. Je moet weten dat er veel slechtziendheid is in Gambia: vooral door ondervoeding en door de straffe zon. Er is ook wat ze noemen: riverblindness. Er is wat discussie over hoe dat ontstaat, maar de oorzaak zou bij larven van vliegen liggen die in de bloedbaan terecht komen en die veroorzaken blindheid.”

Mieke liet haar optiekwinkel langs de Nieuwpoortsesteenweg nog niet zo heel lang geleden over aan Rody Kreimech (39) en Manon Hintjens (33). “Toen ging ik nog twee keer per jaar naar daar, maar doordat ik nu met een strikter werkschema zit, kan ik nog maar een keer per jaar naar Gambia gaan. Rodi en Manon zijn helemaal gewonnen voor het idee om brillen in te zamelen. Daarnaast worden alle glazen hier in de brillen gemonteerd. Zonder hun steun en hulp zou het mij niet lukken”, besluit Mieke.

Mieke, Rodi en Manon doen een warme oproep om brillen die niet meer gebruikt worden, maar best nog wel een rondje mee kunnen, binnen te brengen bij Maison Lunettes in de Nieuwpoortsesteenweg 150.