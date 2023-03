Mieke Depuydt wint derde Burgerbudget:“Natte Broekenwandeling kindvriendelijker maken”

Mieke Depuydt uit Werken heeft met haar voorstel voor een avontuurlijkere Natte Broekenroute de derde editie van het Burgerbudget gewonnen. Ze krijgt 5.000 euro ter beschikking om de komende maanden van de 6 km lange wandeling een paradijs voor kinderen te maken.

Mieke Depuydt wandelt met haar zoon en dochter van 8 en 10 jaar dikwijls de Natte Broekenroute. “Het is er leuk wandelen”, vertelt Mieke, “maar het wordt moeilijker om mijn kinderen te overtuigen om mee te gaan, als er geen speelplein in het vooruitzicht wordt gesteld. Zo gaan ze bijvoorbeeld graag wandelen in het bos van Koekelare, want daar staan wel speeltuigen.”

Zo kwam Mieke op het idee om een voorstel voor een avontuurlijke wandeling in te dienen voor de derde editie van het Burgerbudget. Haar voorstel haalde het uiteindelijk van het festival Zetelrock van Jeugdhuis De Fauteuil en van de Sneukelpuntjes van Natuurpunt Kortemark.

Avontuurlijk maken

De Natte Broekenwandeling is 6 km lang. Ze vertrekt vanuit het centrum van Werken en loopt voor een groot stuk langs de Handzamevaart. “Mijn kinderen vinden de wandeling eigenlijk pas leuk als ze inderdaad ook natte voeten halen”, lacht Mieke.

“Vandaar mijn voorstel om de wandeling avontuurlijker te maken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een houten klimrek en paaltjes, veilig en in natuurlijk materiaal.” Mieke droomde ook van een uitkijktoren langs dit mooie traject, maar die is al voorzien vanuit de gemeentelijke diensten, bij het pompgemaal tussen Zarren en Werken.

Binnen het jaar

Mieke krijgt voor de uitwerking van haar project coaching en advies vanuit de gemeentelijke diensten. Mensen konden bij het stemmen ook aangeven of ze graag wilden meehelpen bij de realisatie van een project. “De mensen op die lijst zal ik alvast aanschrijven”, aldus Mieke. “Wanneer de toestellen er komen, hangt af van de levertijd, sowieso is het de bedoeling dat het project binnen het jaar gerealiseerd wordt. Tegen de zomer zou natuurlijk ideaal zijn”, besluit ze vol enthousiasme.