Mieke Aerts opent kinderdagverblijf Quicke Kidsworld in Veldegem: “Misschien komt onze dochter Justine er in de toekomst ook bij”

In de Koningin Astridstraat in Veldegem heeft Mieke Aerts een kinderdagverblijf geopend. “In Quicke Kidsworld heb ik acht opvangplaatsen ter beschikking. Onze dochter Justine stapt in de toekomst misschien mee in de zaak”, aldus de zaakvoerster, die kinesiste is van opleiding.

Mieke Aerts (42) is de echtgenote van Yves Quicke en de mama van Justine (18), Alexander (16) en Maxim (13). Het gezin woont langs de Veldegemsestraat in Veldegem. Mieke is kinesiste van opleiding en heeft die job ook enkele jaren gedaan in het AZ Sint-Lucas in Brugge. “Na de geboorte van onze derde ben ik thuisgebleven en heb ik mijn man, die zelfstandig elektricien is, geholpen in de zaak”, begint Mieke. “Nu de kinderen ouder zijn, begon het bij mij weer te kriebelen. Omdat er een tekort is aan opvangplaatsen heb ik beslist om een kinderdagverblijf op te starten. Hier in dit pand was vroeger de Belfiusbank gevestigd. Samen met een interieurarchitecte zijn we aan de slag gegaan om er een toffe, gezellige en kindvriendelijke omgeving van te maken in junglestijl en met veel licht en ruimte.”

Mieke doopte haar kinderdagverblijf ‘Quicke Kidsworld’. “Het was een bewuste keuze om de familienaam van mijn man en kinderen te gebruiken, want er is een grote kans dat onze dochter Justine in de zaak stapt. Momenteel volgt ze het zesde middelbaar zorg en daarna zal ze nog een zevende jaar doen. Al weet ze het nog niet helemaal zeker welke richting ze uit wil daarna. Ze twijfelt nog. We zien wel wat de toekomst brengt.”

Mieke mag in Quicke Kidsworld acht kinderen opvangen, wat wettelijk toegelaten is voor één opvangouder. “Als we uitbreiden, hebben we dus extra handen nodig. Maar voorlopig ben ik aan het opbouwen, al lopen de aanvragen goed binnen. Ik wou niet meteen opstarten met acht kinderen. Ik was ondertussen al enkele jaren zelf uit de pampers thuis, maar het went snel. Ik heb altijd al heel graag voor kinderen gezorgd”, besluit Mieke.

Info: aertsmieke1@gmail.com