Mieke (43) uit Oostende wil met nieuwe praktijkruimte mentaal welzijn bij alle leeftijden verbeteren

De Oostendse Mieke Spanhoven (43) werd in 2009 ziek, maar hypnose kreeg haar er naar eigen zeggen bovenop. Ze ontwikkelde ondertussen een bordspel en houdt zich bezig met kunst. Donderdagavond opende ze in Oostende met haar vzw Mental Power een praktijkruimte waar ze mentale hulp gaat aanbieden aan jong en oud.

Mieke Spanhoven werd in 2009 ziek. Ze was toen drie maanden zwanger. De jaren die na de eerste symptomen volgden, trok ze van ziekenhuis tot ziekenhuis. Ademen lukte steeds minder en pas na drie jaar kreeg ze de diagnose: ‘myasthenia gravis’, een zeldzame ziekte waarbij er spierverlammingen optreden. Ze raakte gekluisterd aan een rolstoel en dacht zelfs al aan euthanasie. Tot Mieke zelfhypnose ontdekte. Dat heeft haar leven naar eigen zeggen drastisch veranderd in die zin dat ze heel wat symptomen van haar ziekte kon onderdrukken, zonder medicijnen.”

Bordspel

Vorig jaar ontwikkelde ze zelfs een bordspel. Het ‘Trills Decodergame’ is een educatief spel waarbij de speler de gids is en de dagelijks fout opgeslagen ‘codes’ uit het brein haalt. Maar Mieke doet meer dan dat. Zo opende ze in Oostende een praktijkruimte waar ze het mentaal welzijn op elke leeftijd wil aanpakken. “We doen dat niet alleen individueel, maar ook in workshops en tijdens lezingen”, vertelt Mieke. “Als er iets is wat we tijdens de coronacrisis geleerd hebben, dan is het wel dat we aan ons mentaal welzijn moeten werken. Dat is wat we bij vzw Mental Power willen doen.”

Studieproject

Op 9 februari start er bij de vzw een studieproject met scholen. De eerste school die aan het studieproject deelneemt is GO! Athena Oostende Campus Centrum. “We geven vijf personen uit de school een basisopleiding tot excellente gids in het ‘Trills Decodergame’. Op 10 maart ervaren en beleven ze dan met een zestigtal leerlingen het spel. Daarna krijgen alle leerlingen een stem”, besluit Mieke.