Middenschool Sint-Lutgart uit Beernem schenkt tien laptops aan Sociaal Huis

Dat onze maatschappij in een digitale stroomversnelling is terecht gekomen, is een open deur intrappen. Deze evolutie zorgt helaas wel voor een steeds groter wordende digitale kloof. Om de kloof voor een aantal kwetsbare gezinnen wat kleiner te maken, schenkt Middenschool Sint-Lutgart tien laptops aan het sociaal huis.

“Als school maken we deel uit van het maatschappelijk en sociaal weefsel van onze gemeente. We stellen vast dat steeds meer mensen het moeilijk krijgen. We hebben er alle vertrouwen in dat de toestellen bij de juiste mensen zullen terecht komen.”, vertelt Frederik De Baets, directeur Middenschool Sint-Lutgart.

“Twee van de tien laptops komen bij Sint Arnoldus terecht voor de Oekraïense vluchtelingen. Zo hebben ze de mogelijkheid om online les te volgen. De overige laptops zullen we inzetten voor mensen die het sociaal of financieel moeilijk hebben. We zijn Sint-Lutgart hiervoor heel dankbaar”, aldus Ruben Strobbe, waarnemend schepen voor sociaal beleid.

Ook vorig schooljaar schonk Middenschool Sint-Lutgart haar inkomsten uit sociale acties aan Beernemse verenigingen die zich inzetten voor de meest kwetsbaren. “We schonken onder meer een cheque van 500 euro aan De Notenkraker vzw. Dit schooljaar organiseren we opnieuw tal van acties. Zo hebben de leerlingen postkaarten en verjaardagskaarten gemaakt die vanaf 14 november te koop zijn in De Notenkraker en op school”, aldus De Baets.