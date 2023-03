Middenkust telt 1.126 daklozen in zeven gemeenten: ook daklozen in buurgemeenten

De eerste daklozentelling aan de Middenkust leidde tot opvallende vaststellingen: er zijn ook daklozen in de buurgemeenten, 40 procent is ‘sofaslaper’ en er zijn ook veel minderjarige kinderen betrokken. Twee gemeenten gaan er alvast mee aan de slag.

“Eind oktober 2022 hielden meer dan 50 organisaties uit de zeven gemeenten aan de Middenkust een telling van het aantal dak- en thuislozen. Ze werden met initialen, geslacht en leeftijd omschreven en onder leiding van de Leuvense universiteit werden de ‘dubbels’ er uit gehaald”, zo duidt coördinator Ann Verdonck (Stad Oostende).

Het was meteen de eerste keer dat er zo’n teling plaatsvond. Er werden 1.126 personen geteld, waaronder 348 minderjarigen. 40 procent van de dak- en thuislozen en kinderen verblijft tijdelijk bij vrienden of familie. Deze ‘sofaslapers’ werden al opgemerkt door de diensten in Oostende; het onderzoek bevestigt het vermoeden.

Oostende

In Oostende zijn er 505 volwassen dak- en thuislozen. Ludo Van Gheluwe (coördinator daklozenopvang): “We vangen elke avond 22 mensen op en gedurende heel 2022 kwamen we in contact met 251 mensen. Die groep hebben we vrij goed in kaart gebracht. Nu is ook de rest bekend en dat bevestigt ons vermoeden. 83 mensen in de regio waren acuut dakloos en verbleven op straat, in ons doorgroeihuis, auto of kraakpand. Tijdens de het telmoment eind oktober bracht 37 mensen zelfs de nacht op straat door.”

70 procent van de dak- en thuislozen is alleenstaand; 15 procent heeft geen enkel inkomen. De telling toont ook aan dat het geen stedelijk fenomeen is. “Wij hebben geen daklozen. Ze zitten in Oostende”, pochte een politicus uit een buurgemeente enkele jaren geleden. De cijfers bewijzen het tegendeel: Bredene (34), De Haan (8), Gistel (32), Middelkerke (32) en Oudenburg (27).

Aan de slag

In Ichtegem zijn er 23 mensen zonder dak of thuis. Schepen Willy Hosten (voorzitter bijzonder comité sociale dienst): “Wij kenden de problematiek. Elke beleidsmaker die actief is in het comité sociale dienst weet dat dit zich ook in hun gemeente voordoet. Deze telling bewijst dat zwart op wit. In het comité komen we individuele gevallen tegen; vaak ook moeders met kinderen maar ik wist niet dat er zoveel mensen waren.”

Hij wil nu actie. “Onze sociale dienst zal nu voorstellen doen om er iets aan te veranderen. We proberen zelf al iets te doen. Door subsidie kunnen we woningen aankopen voor de helft van de prijs en die dan inzetten voor dak- en thuislozen als doorgangswoning.”

Actie

Oostends schepen Natacha Waldmann: “505 voor onze stad is een groot aantal. Gelukkig heeft bijna de helft onderdak bij familie of vrienden.”

Ze wijst er op dat er al veel gebeurt. “We hebben het doorgroeihuis, Huis Gerard en Housing First. Maar de cijfers leren ons vooral dat het stereotiepe beeld van de dakloze niet klopt. Er zijn veel gezinnen dakloos en die blijven te vaak onder de radar. Hen willen we beter bereiken. Mensen moeten sneller naar de hulpverlening geleid worden, we moeten zorgen dat hun inkomen en administratie in orde komt.”